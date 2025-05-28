Böbrek hastalığının sessiz sinyali: Geceleri sık yaşanıyor

Ulusal Böbrek Vakfı ve sağlık otoritelerinin verilerine göre, böbreklerde başlayan hasar, genellikle idrarda köpürme, vücutta şişlik, özellikle gece idrara çıkmada artış gibi sinyallerle kendini gösteriyor. Ancak bu uyarı işaretleri çoğunlukla hafife alınabiliyor.



İDRAR



Uzmanlar, idrarda sürekli köpük ya da kabarcık oluşmasının böbreklerin filtreleme işlevinde sorun yaşadığının erken bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda böbrekler, protein gibi büyük moleküllerin idrara karışmasını engelliyor. Ancak proteinüri olarak adlandırılan bu durumda, böbreklerin filtreleme birimleri zarar görerek albümin gibi proteinlerin idrara geçmesine izin veriyor.