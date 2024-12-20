Böbrek taşına neden oluyor: Aralık ve Şubat ayları neden riskli?
Böbrek taşları, metabolizmanın azalması, D vitamini eksikliği ve susuz kalma nedeniyle kış aylarında daha yüksek bir risk oluşturur. Belirtileri arasında keskin ağrılar, idrar sorunları ve hatta ateş bulunur. Bunu, susuz kalmayarak, sodyum ve hayvansal protein açısından düşük dengeli bir diyet tüketerek ve düzenli egzersiz yaparak önleyebilirsiniz. Komplikasyonları en aza indirmek için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.
Aralık ayında başlayıp Şubat ayında sona eren kış mevsimiyle birlikte, bu aşırı hava koşulları insanların düşük metabolizma ve düşük bağışıklık nedeniyle sıklıkla hastalanmasına yol açar. Kış aylarında vücudu etkileyen bu tür sağlık sorunlarından biri de böbrek taşlarıdır.