Böbrek taşına neden oluyor: Aralık ve Şubat ayları neden riskli?

Dehidratasyon: Kış mevsiminde, insanlar genellikle daha az susamış hissederler ve bu da su alımını azaltır. Bu, istemeden böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilir.

Böbrek taşlarının teşhisi ve tedavisi:

Öncelikle, hastanın tıbbi geçmişi dikkate alınır. Buna dayanarak, doktorlar doğru sonuçlar için kan testleri, idrar testleri ve görüntüleme testleri önerebilir.

Analizden sonra, ağrı kesiciler, üreteroskop, şok dalgası litotripsi - taşları daha küçük parçalara ayıran ses dalgaları ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı olan ilaçlar gibi tedavi seçenekleri, durumun ciddiyetine göre önerilir.