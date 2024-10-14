Böbrekleri bitiren 4 günlük alışkanlık: Diyalize kadar sürükleyebilir

Böbrekler vücudumuzun doğal filtreleridir ve vücudumuzun en iyi besinleri almasını ve bizim için kötü olan toksinleri ortadan kaldırmasını sağlar.

Su, tuz ve temel mineraller arasında hassas bir denge sağlayan sağlıklı böbrekler, kan basıncını düzenlemeye ve bir dizi kronik rahatsızlığı önlemeye yardımcı olur. Ancak böbrekler verimli bir şekilde çalışmayı bıraktığında diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklar geliştirme riski altında olabilirsiniz.