Böbrekleri bitiren 7 alışkanlık: Çoğu kişi zararını bilmiyord
Böbrekler, vücudumuzun sessiz çoklu görev yapan organıdır. Hayati, perde arkası görevleri yerine getirirler: atıkları filtrelemek, sıvı ve tuzları dengelemek, hormon üretmek ve vücut kimyamızı uyum içinde tutmak. Ancak sessizce çalıştıkları için böbrek hasarı genellikle belirgin uyarı işaretleri olmadan ilerler. Belirgin belirtiler ortaya çıktığında, ciddi hasar çoktan oluşmuş olabilir.
'Sessiz katil' olarak bilinen böbrek hastalığı, dünya çapında en az teşhis edilen sağlık sorunlarından biridir. Bunun nedeni nadir görülmesi değil, göz önünde olmasıdır. Uluslararası Nefroloji Derneği'ne göre, böbrek hastalığı dünya genelinde 850 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Bu, hem kronik böbrek hastalığını (KBH) hem de akut böbrek yetmezliğini (ABH) kapsamaktadır. Hastalık ortaya çıktığında, kişi fark edilir semptomlar yaşamadan önce böbrek fonksiyonlarının %90'ına kadarını kaybedebilir.