Böbrekleri bitiren 7 alışkanlık: Çoğu kişi zararını bilmiyord

AĞRI KESİCİLERİN SIK KULLANIMI

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (ibuprofen, naproksen, aspirin veya bazı reçetesiz satılan ağrı kesiciler gibi) böbreklere giden kan akışını azaltır ve çok sık kullanıldığında akut veya kronik hasara neden olabilir. İnsanlar bunları genellikle baş ağrısı, ağrı veya hafif sızılar için alırlar, ancak tekrarlayan veya uzun süreli kullanımları zararlı olabilir.



KRONİK STRES VE UYKUSUZLUK



Uyku, vücudumuzun onarım işini yaptığı zamandır. Kronik yetersiz uyku, stresle birleştiğinde hipertansiyon, metabolik stres ve iltihaplanma ile ilişkilendirilmiştir; bunların hepsi dolaylı olarak böbreklere zarar verir. Zamanla, bozulan sirkadiyen ritimler ve hormonal dengesizlik, böbrek yetmezliğini hızlandırabilir.