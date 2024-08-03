Böbrekleri diyalizden kurtarıyor! Doğanın en güçlü iltihap sökücüsü: Vücutta toksin, zehir, mikrop bırakmıyor

Böbrekler, kanı filtreleyerek vücutta biriken atıkları ve fazla sıvıları uzaklaştırır. Ayrıca, kan basıncını düzenleyici hormonlar üretirler ve kemik sağlığı için önemli olan bazı hormonları da salgılarlar.

Böbreklerin sağlıklı çalışması, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Böbrek önemli bir organdır ve iyi bakmak böbrek hastalıklarını önlemek için dengeli, sağlıklı beslenmek gerekir.