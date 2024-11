Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli

Bu hasarın partikül maddeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Journal of the American Society of Nephrology dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma çalışmasında hava kirliliğinin yeni böbrek hastalığı vakalarının artan riskinde diyalize daha hızlı ilerlemesinde rol oynadığı belirtilmiştir.



Bu çalışmada 2003 ve 2004'te tarandıklarında böbrek hastalığı olmayan 2,5 milyon kişi değerlendirilmiştir.