Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli
Hava kirliliği vücudun genel sağlığını olumsuz etkiliyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar hava kirliliği ve böbrek sağlığı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Peki, hava kirliliği böbrek sağlığını olumsuz etkiler mi?
Hava kirliliğinin olumsuz etkileri solunum, dolaşım sistemlerinde ve ayrıca böbrek fonksiyonlarında gözlemlenebilir. Böbrek, filtrasyon fonksiyonları nedeniyle çevresel kirleticilerin toksik etkilerine karşı özellikle hassastır. Hava kirliliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde dünya çapında böbrek hastalığının yaygın nedenleri olmaya devam ediyor.