Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli

Benzer şekilde, Tayvanlı ve Koreli yetişkinlerde yapılan çalışmalarda da daha yüksek PM hava kirliliği seviyeleri ile azalmış böbrek fonksiyonu, kronik böbrek hastalığo geliştirme riskinin artması arasında ilişki gözlemlendi.



Avrupa'da yapılan bir çalışmada, yüksek hava kirliliği seviyeleri kronik böbrek hastalığı olan hasta sayısında artışa neden oldu.