Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli

Hava kirliliği vücudun genel sağlığını olumsuz etkiliyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar hava kirliliği ve böbrek sağlığı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Peki, hava kirliliği böbrek sağlığını olumsuz etkiler mi?

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 1

Hava kirliliğinin olumsuz etkileri solunum, dolaşım sistemlerinde ve ayrıca böbrek fonksiyonlarında gözlemlenebilir. Böbrek, filtrasyon fonksiyonları nedeniyle çevresel kirleticilerin toksik etkilerine karşı özellikle hassastır. Hava kirliliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde dünya çapında böbrek hastalığının yaygın nedenleri olmaya devam ediyor.

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Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 2

Böbrekler vücutta bir filtre görevi görür. Dünyada yapılan çalışmalar, hava krililiğine uzun süreli maruz kalmanın membranöz nefropati riskinin artması ve böbrek fonksiyonunda daha hızlı düşüş ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Membranöz Nefropati, böbrek filtrelerinde oluşan hasar sonucu idrarda büyük miktarda protein sızıntısı ile oluşan bir böbrek hastalığıdır.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 3

Bu hasarın partikül maddeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Journal of the American Society of Nephrology dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma çalışmasında hava kirliliğinin yeni böbrek hastalığı vakalarının artan riskinde diyalize daha hızlı ilerlemesinde rol oynadığı belirtilmiştir.

Bu çalışmada 2003 ve 2004'te tarandıklarında böbrek hastalığı olmayan 2,5 milyon kişi değerlendirilmiştir.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 4

Vakaları ülke çapında ortalama 8,5 yıl boyunca "takip edilmiş" ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından izlenen ülke çapındaki hava kirliliği seviyeleriyle karşılaştırılmıştır.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 5

Doğruluk için araştırmacılar ayrıca ABD'deki hava kalitesindeki son gelişmeleri ve hastaların böbrek hastalığı risk faktörlerini (yaş, ırk, cinsiyet, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, obezite ve yoksulluk) de hesaba katmışlardır.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 6

Çalışma, metreküp başına 10 mikrogramlık hava kirliliği artışının, yeni böbrek hastalığı olan gazilerin sayısında %25 ila %37, böbrek fonksiyonlarının hızla kaybolmasında %36 ve diyalizden sonra böbrek yetmezliği riskinde %31 artışa neden olduğunu buldu. Çalışma ayrıca kirliliğin, çalışma süresince yaklaşık 45.000 yeni CKD vakasına ve 2438 hastanın diyalize başlamasına neden olabileceğini tahmin etti.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 7

Benzer şekilde, Tayvanlı ve Koreli yetişkinlerde yapılan çalışmalarda da daha yüksek PM hava kirliliği seviyeleri ile azalmış böbrek fonksiyonu, kronik böbrek hastalığo geliştirme riskinin artması arasında ilişki gözlemlendi.

Avrupa'da yapılan bir çalışmada, yüksek hava kirliliği seviyeleri kronik böbrek hastalığı olan hasta sayısında artışa neden oldu.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 8

ABD'nin Harvard Üniversitesi araştırmacıları, hava kirliliğinin böbrekleri tahrip ettiğini açıkladı. Ülkede son dönemde artış gösteren kan zehirlenmesi ve böbrek yetmezliği vakalarını araştıran bilim insanları, Böbreklerle ilgili bu sonuca ulaştı.

Hastaların neredeyse tümünün kanında pm 2.5 adı verilen bir partiküle rastlandı. Motorlu araç egzoslarından ve fabrika bacalarından havaya karışan bu maddenin akciğerlerden vücuda girdiği ve kana karıştığı ifade ediliyor.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 9

“HAVA KİRLİLİĞİNE KISA SÜRELİ MARUZ KALMAK BİLE YETERLİ”

Karbon bazlı bu madde, kan zehirlenmesi, idrar yolu ve cilt iltihaplanmalarının yanı sıra böbrekleri de tahrip ediyor.

Bu sebeplerden ülke çapında, yılda 5 bin 600'den fazla vaka görüldüğünü söyleyen doktorlar, hava kirliliğine kısa süreli maruz kalmanın yeterli olduğunu belirtiyor.

Hava kirliliği kaynaklı böbrek yetmezliği ve kan zehirlenmesi vakalarından ABD'de yılda 600 kişinin öldüğü gelen bilgiler arasında.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 10

Araştırmacılar dünya nüfusunun yüzde 91'inin tehlike sınırının üzerinde hava kirliliği bulunan bölgelerde yaşadığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Birleşmiş Milletler'in hava kirliği için belirlediği tehlike sınırını yeniden değerlendirerek aşağı çekmesini istiyor.

Böbrekleri tahrip ediyor, kanı zehirliyor: Kısa süre maruz kalmak bile tehlikeli - 11

BÖBREK SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

  • Sağlıklı beslenin ve kilonuzu koruyun.
  • Tuz tüketiminizi günlük 5-6 gramı geçmeyecek şekilde kısıtlayın,
  • Günlük su tüketiminizi 1,5-2 litre olacak şekilde ayarlayın,
  • Sigara içmeyin,
  • Egzersiz yapın,
  • Sık ağrı kesici ilaç kullanımından kaçının,
  • Kan basıncınızı ölçtürün,
  • Kan şekerinizi kontrol ettirin,
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