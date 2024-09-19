Böbrekleri temizleyen 6 günlük alışkanlık! Bir bardağı ürit asit seviyesini düşürüyor

Bazı yiyecekler, vücudun ürik aside parçaladığı bir bileşik olan purin açısından zengindir. Bu yiyeceklerin alımını azalttığımızda, otomatik olarak ürik asit seviyelerinde önemli bir düşüşe yol açar.

Yaygın purin açısından zengin yiyecekler arasında sakatatlar, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve belirli balık türleri bulunur. Bunun yerine, sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi düşük purinli seçenekler tüketmeye odaklanın. Bu, hiçbir şekilde proteini tamamen kesmemiz gerektiği anlamına gelmez; baklagiller ve kuruyemişler gibi bitki bazlı proteinler harika alternatiflerdir.