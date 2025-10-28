Böbrekleri zamanla bitiren 5 sabah alışkanlığı: Masum görünüyor ama tehlikeli

1. SABAHLARI SU İÇMEMEK

Gece boyunca vücut hafif susuz kalıyor. Uyandıktan sonra ilk içeceğin kahve veya çay olması, böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, güne bir bardak suyla başlamanın toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu ve böbreklerin filtreleme işlevini desteklediğini belirtiyor.



Obesity Facts dergisinde yayımlanan bir rapora göre, yeterli su tüketimi böbrek taşlarını önlemeye yardımcı oluyor ve böbreklerdeki baskıyı azaltıyor.