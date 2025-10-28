Böbrekleri zamanla bitiren 5 sabah alışkanlığı: Masum görünüyor ama tehlikeli
Sabah rutininizde yer alan bazı masum görünen alışkanlıklar, uzun vadede böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, su içmemek, mesaneyi tutmak, aç karnına ağrı kesici almak, egzersiz sonrası yeterince sıvı almamak ve kahvaltıyı atlamanın böbrek fonksiyonlarını zorlayabileceği konusunda uyarıyor.
Böbrekler, vücuttaki atıkları filtreleyip sıvı dengesini düzenleyen hayati organlar. Ancak, günün ilk saatlerinde yapılan küçük hatalar bile bu dengeyi bozabiliyor. Uzmanlara göre, bazı yaygın sabah alışkanlıkları böbreklerin uzun vadeli sağlığını tehdit ediyor.