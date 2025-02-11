Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin

KAS KRAMPLARI

Sık sık kas krampları, özellikle bacaklarda, böbrek hastalığının neden olduğu elektrolit dengesizliğini gösterebilir. Böbrekler kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi temel mineralleri düzenler. İyi çalışmadıklarında, bu mineraller dengesizleşir ve ağrılı kramplara ve kas spazmlarına yol açar.



İDRAR RENGİNDE DEĞİŞİKLİK



İdrarınız böbrek sağlığınız hakkında çok şey söyler.

Aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz, bu bir uyarı işareti olabilir:

Kabarcıklı idrar - Bu, idrarda aşırı protein olduğunu gösterebilir.

Koyu veya kahverengimsi idrar - Dehidratasyon veya idrarda kan belirtisi olabilir.

Bulanık veya kötü kokulu idrar - Bir enfeksiyon veya böbrek sorunlarına işaret edebilir.

İdrarınızdaki olağandışı değişikliklere dikkat edin ve bir şey doğru görünmüyorsa bir doktora danışın.





