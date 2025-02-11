Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin
Böbreklerimiz vücudumuzu sağlıklı tutmada çok özel ve önemli bir role sahiptir. Atıkları filtreler, sıvıları dengeler ve kan basıncını düzenler. Ancak iyi çalışmadıklarında, vücudumuz uyarı işaretleri göndermeye başlar. Bunları görmezden gelmek ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Dünya genelinde genel nüfusun toplam %14'ü böbrek hastalığına sahiptir. Vücudunuzda belirli alışılmadık değişiklikler fark ettiyseniz, böbrek sağlığınızı kontrol ettirmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte böbreklerinizin tehlikede olabileceğini gösteren 8 işaret: