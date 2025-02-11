Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin

Böbreklerimiz vücudumuzu sağlıklı tutmada çok özel ve önemli bir role sahiptir. Atıkları filtreler, sıvıları dengeler ve kan basıncını düzenler. Ancak iyi çalışmadıklarında, vücudumuz uyarı işaretleri göndermeye başlar. Bunları görmezden gelmek ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 1


Dünya genelinde genel nüfusun toplam %14'ü böbrek hastalığına sahiptir. Vücudunuzda belirli alışılmadık değişiklikler fark ettiyseniz, böbrek sağlığınızı kontrol ettirmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte böbreklerinizin tehlikede olabileceğini gösteren 8 işaret:


SAĞLIK HABERLERİ

Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 2

KURU VE KAŞINTILI CİLT

Böbreklerimiz toksinleri gidermeye ve kanınızdaki minerallerin doğru dengesini korumaya yardımcı olur. Böbrekleriniz iflas etmeye başladığında, vücudunuzda atık birikir ve kuru ve kaşıntılı cilde yol açar. Bu ayrıca böbrek hastalığında yaygın olan mineral ve kemik bozukluklarının bir işareti olabilir. Cildiniz nemlendirdikten sonra bile alışılmadık şekilde kuru hissediyorsa, kontrol ettirmeye değer olabilir.


Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 3

SIK İDRARA ÇIKMA

Geceleri idrar yapmak için birden fazla kez uyanıyor musunuz? Ya da normalden daha sık idrara çıkma isteği mi hissediyorsunuz? Bu bazen çok fazla su içmekten kaynaklanabilse de, böbrek sorunlarına da işaret edebilir. Hasarlı böbrekler atıkları düzgün bir şekilde filtreleyemez ve bu da artan idrara çıkmaya neden olur. Bazı durumlarda, idrar yolu enfeksiyonu veya diyabet belirtisi de olabilir.


Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 4

ŞİŞ GÖZLER VE YÜZ

Şiş, kabarık gözlerle uyanmak sadece kötü bir gece uykusundan daha fazlası olabilir. Böbrekler proteini vücutta tutmak yerine idrara sızdırdığında, sıvı birikerek şişmeye neden olabilir. Gözleriniz düzenli olarak şiş görünüyorsa, iyi dinlenmiş olsanız bile, bu böbrek işlev bozukluğunun bir işareti olabilir.

ŞİŞ BACAKLAR VE AYAK BİLEKLERİ

Sıvı tutulması böbrek sorunlarının yaygın bir belirtisidir. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında, vücudunuzda aşırı sodyum ve sıvı birikir ve ayaklarınızda, ayak bileklerinizde ve bacaklarınızda şişmeye neden olur. Uzun süre ayakta durma nedeniyle hafif şişme meydana gelebilirken, geçmeyen kalıcı şişme böbrek hastalığının işareti olabilir.


Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 5

KAS KRAMPLARI

Sık sık kas krampları, özellikle bacaklarda, böbrek hastalığının neden olduğu elektrolit dengesizliğini gösterebilir. Böbrekler kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi temel mineralleri düzenler. İyi çalışmadıklarında, bu mineraller dengesizleşir ve ağrılı kramplara ve kas spazmlarına yol açar.

İDRAR RENGİNDE DEĞİŞİKLİK

İdrarınız böbrek sağlığınız hakkında çok şey söyler.

Aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz, bu bir uyarı işareti olabilir:

Kabarcıklı idrar - Bu, idrarda aşırı protein olduğunu gösterebilir.

Koyu veya kahverengimsi idrar - Dehidratasyon veya idrarda kan belirtisi olabilir.

Bulanık veya kötü kokulu idrar - Bir enfeksiyon veya böbrek sorunlarına işaret edebilir.

İdrarınızdaki olağandışı değişikliklere dikkat edin ve bir şey doğru görünmüyorsa bir doktora danışın.


Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 6

SIRT AĞRISI

Böbrek sorunları genellikle alt sırtta, özellikle de bir tarafta ağrıya neden olur. Bu ağrı, böbrek enfeksiyonları veya taşları durumunda donuk ve kalıcı veya keskin hissedilebilir. Sırt ağrınız bir yaralanma veya kas zorlanmasıyla ilgili değilse, böbreklerinizin buna sebep olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.


Böbreklerin tehlikede olduğunu gösteren 8 işaret: Bu belirtilerden 1'i bile varsa doktora gidin - 7

YÜKSEK TANSİYON

Böbrekleriniz ve tansiyonunuz yakından bağlantılıdır. Böbrekler, doğru sıvı ve sodyum dengesini koruyarak tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Düzgün çalışmayı bıraktıklarında, tansiyon yükselebilir ve kalbiniz ve kan damarlarınız üzerinde ekstra baskı oluşturabilir. Yüksek tansiyon ise böbreklere daha fazla zarar vererek tehlikeli bir döngü yaratabilir.

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