Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Boğaz iltihabını ne geçirir?

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3. Mentollü buhar banyosu yapın





Burun tıkanıklığı, geceleri ağzımızı açarak uyumamıza, bunun sonucunda da ağız kuruluğuna neden oluyor ve ağız içine havadan çok sayıda mikrobun girip yerleşmesine adeta davetiye çıkarıyor. Yatmadan önce alacağınız sıcak bir duş sizi hem rahatlatacak, hem de burun tıkanıklığını gidererek havayollarınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Mentollü buhar banyosu da burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı oluyor. Ayrıca gargara yapmak için kullanabileceğiniz tuzlu-karbonatlı karışımı burun tıkanıklığını gidermek için burun temizliğinde de kullanabilirsiniz.