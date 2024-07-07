Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü

Yaşınız ilerledikçe saçlarınızdaki beyazlar gözle görülür bir şekilde artar. Saçların beyazlaması yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak bazen genetik faktörlerden dolayı saçlarınızda erken yaşlarda da beyaz görülebilir. Saçlarınızdaki beyazlardan şikayetçiyseniz bu durumum için doğal çözüm önerileri var. İbn-i Sina'nın geçmişten günümüze ulaşan reçetesiyle beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden de kurtulabilirsiniz.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 1

Saçların beyazlamasının birkaç nedeni olabilir

Yaşlanma: En yaygın neden yaşlanmadır. Yaş ilerledikçe saç foliküllerinde bulunan melanin üretimi azalır. Melanin saçların renklenmesinden sorumlu pigmenttir. Bu azalma sonucunda saçlar beyazlamaya başlar.

SAĞLIK HABERLERİ

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 2

Genetik Faktörler: Ailenizde erken yaşta beyazlayan kişiler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşta beyazlaması olasıdır. Genetik faktörler saç rengi üzerinde önemli bir rol oynar.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 3

Stres ve Duygusal Durumlar: Yoğun stres veya duygusal travma, saçların erken beyazlamasına neden olabilir. Bu durum genellikle geçici olabilir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 4

Sağlık Sorunları: Bazı sağlık sorunları, özellikle otoimmün hastalıklar veya vitamin eksiklikleri, saç renginin erken değişmesine yol açabilir.

Sigara ve Bazı Kimyasallar: Sigara içmek ve bazı kimyasallar saçların erken beyazlamasına katkıda bulunabilir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 5

Saçların beyazlaması doğal bir süreçtir ve genellikle zararsızdır. Ancak bu durum, altında yatan bir sağlık sorunun işareti olabileceği için, ani veya aşırı beyazlama durumlarında bir doktora danışmak önemlidir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 6

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında saç. boyalarını kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 7

Genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 8

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor.

İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 9

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Ünlü hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor.

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 10

Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 11

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 12


İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 13

BAN OTU YAĞI: Bu yağ saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca saç çıkartma özelliği de bulunur.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 14

KEÇİBOYNUZU YAĞI

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 15

ÇÖREK OTU

Çörek otu yağının vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 16

KAHVE

Kahve severek tüketilen ve lezzetine doyum olmayan içeceklerin başında geliyor. Doğal bakım yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan kahve beyaz saçlar üzerinde de çok etkilidir.

Güçlü bir kahve demliği hazırlayın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın, bir saat bekletin ve sonra durulayın. Kahve saçınıza zengin, koyu kahverengi bir renk verebilir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 17

PANCAR SUYU

Pancar suyu saç köklerini besleyerek güçlendiriyor. Saçların yıpranmasını ve kırılmasını engelliyor.

Daha canlı ve parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Pancar suyu ayrıca saçlara doğal bir renkte veriyor.

Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 18

ADAÇAYI

Adaçayı cilt ve saç sağlığı üzerinde çok etkilidir. Saçları kökten uca besler ve saç sağlını korur.

Güçlü bir adaçayı çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Adaçayı saçınıza daha koyu kahverengi bir renk verebilir.

Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü - 19

HAVUÇ SUYU

Havuç A vitamini deposudur. Saç sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle saç dökülmesi konusunda çare olur.

Havuç suyu saçları doğal rengine döndürmeniz için size destek olabilir. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER