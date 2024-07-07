Boya değil doğal bitkisel yağ! İbn-i Sina'nın beyaz saçları özüne çeviren formülü
Yaşınız ilerledikçe saçlarınızdaki beyazlar gözle görülür bir şekilde artar. Saçların beyazlaması yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak bazen genetik faktörlerden dolayı saçlarınızda erken yaşlarda da beyaz görülebilir. Saçlarınızdaki beyazlardan şikayetçiyseniz bu durumum için doğal çözüm önerileri var. İbn-i Sina'nın geçmişten günümüze ulaşan reçetesiyle beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden de kurtulabilirsiniz.
Saçların beyazlamasının birkaç nedeni olabilir
Yaşlanma: En yaygın neden yaşlanmadır. Yaş ilerledikçe saç foliküllerinde bulunan melanin üretimi azalır. Melanin saçların renklenmesinden sorumlu pigmenttir. Bu azalma sonucunda saçlar beyazlamaya başlar.