Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor

2- ŞINAV ÇEKMEK

Şınavlar öncelikle göğüs, kol ve bacakları hedef alır, ancak aynı zamanda vücuttaki kasları çalıştırmanızı da gerektirir. Bu egzersizi yapmak için önce ellerinizi omuz genişliğinin hemen dışında olacak şekilde dört ayak üzerinde durun. Şimdi, her iki bacağınızı da sırtınızla hizalanacak şekilde uzatın.

Dirseklerinizin 90 derecelik açılar oluşturmasını sağlayarak yere doğru inin. Şimdi, kendinizi en tepeye geri çekin. Antrenman boyunca merkez bölgenizi meşgul tutun. Mümkün olduğu kadar çok tekrarlayın ve her hafta tekrarlarınızı ve setlerinizi artırın.