Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor

Duruş bozukluğu zamanla vücudunuzun görünümünün değişmesine sebep olur. Duruşunuz vücudunuzun dengesi için önemlidir. Uzmanlara göre kambur durmak vücudunuzu 5 cm daha kısa gösterir. Her gün belirli egzersizleri yaparak duruş bozukluğunuzu düzeltebilmeniz mümkün.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve dayanıklılığınızı artırmak için spor yapmanız şart. Spor sadece bu iki faydasıyla sınırlı değildir. Özellikle duruş bozukluğunuz varsa günlük egzersizler sayesinde bunu düzeltebilmeniz mümkün.

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Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 2

Uzmanlara göre eğer duruş bozukluğunuz varsa ve kambur duruyorsanız bu boyunuzu 5 cm daha kısa gösterir. Her gün bu egzersizleri yaparak duruş bozukluğunu düzeltebilir ve 5 cm'i geri kazanabilirsiniz.

İşte kaybettiğiniz 5 cm'i geri kazanabilmek için ipuçları.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 3

1- YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Her gün düzenli olarak yürüyüş yapmak tüm kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur. Uzmanlar her gün yapılan 45 dakikalık yürüyüşlerin vücut için önemli olduğunu söylüyor. Yürüyüş yapmak ayrıca stresi de azaltıyor.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 4

2- ŞINAV ÇEKMEK

Şınavlar öncelikle göğüs, kol ve bacakları hedef alır, ancak aynı zamanda vücuttaki kasları çalıştırmanızı da gerektirir. Bu egzersizi yapmak için önce ellerinizi omuz genişliğinin hemen dışında olacak şekilde dört ayak üzerinde durun. Şimdi, her iki bacağınızı da sırtınızla hizalanacak şekilde uzatın.

Dirseklerinizin 90 derecelik açılar oluşturmasını sağlayarak yere doğru inin. Şimdi, kendinizi en tepeye geri çekin. Antrenman boyunca merkez bölgenizi meşgul tutun. Mümkün olduğu kadar çok tekrarlayın ve her hafta tekrarlarınızı ve setlerinizi artırın.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 5

2- ESNEME HAREKETİ

Bu egzersize ilk olarak esneme hareketi ile başlayın. Ayağı kaldın ve ayak parmaklarınıza dokunabilmek için eğilin.

Dizlerinizi hafif bir şekilde bükün, bacak ve sırt bölgesindeki kasların gerilimini serbest bırakın. Bu esneme hareketini 30 saniye ve bir dakika arasında ve iki tekrar halinde yapabilirsiniz.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 6

4- KEDİ- İNEK ESNEMESİ

Sırt ve karın bölgesindeki gerilimi azaltmak ve dikkati nefese verebilmek için kedi- inek esnemesini yapmanız önerilir. Bu hareket kuyruk kemiğini harekete geçirerek omurga hareketliliğine yardımcı olacaktır. Diz ve elleriniz üzerinde durun. Nefes alırken yukarı bakın ve sırtınızın hafif bir şekilde bükün.

Çenenizi göğsünüze doğru çekin ve sırtınızı serbest bırakın. Bu egzersizi rahat ettiğiniz sürece yapabilirsiniz.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 7

5- AYAKTA DURAN KEDİ- İNEK POZİSYONU

Bir başka esneme hareketi ise ayakta duran kedi- inek pozisyonudur. Ellerinizi belin biraz alt kısmına koyun ve ayaklarınızı hafif aralık bırakın.

Nefes alışverişi yaparken kendinizi rahat hissetmeniz oldukça önemlidir. Bu hareketi dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 8

6- SIRTIN ÜST KISMINI GERDİRME

Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın ve dik durun. Ellerinizi arkanızdan birleştirin. Çenenizi yukarı kaldırın ve sırtınızı düz tutarak gerdirmeye odaklanın. 30 saniye ile 1 dakika arasında bu hareketi tamamlayabilirsiniz. Bu hareket göğüs bölgesinde olan kasların rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 9

7- PLANK

Bu egzersizi tamamlamak için en az 30 saniye olacak şekilde plank yapabilirsiniz.Plank yapmanız merkez bölgenizi harekete geçirerek vücudunuzun bütün kaslarını çalıştırmanıza yardımcı olur.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 10

8- SQUAT

Vücut ağırlığı ile yapılan en etkili egzersizlerden biri olan squat, çok yönlü bir harekettir, Kalça, karın, uyluk ve sırt kaslarının aynı anda çalışmasını sağlar.

Başlangıç için günde 8’erli 3 set squat yapmanız yeterlidir. Kaslarınız geliştikçe hem set sayısını hem de miktarını artırabilirsiniz. Sıkı karın ve kalça kasları ile şekilli bacaklara sahip olmanızı sağlayan squat hareketini düzenli yapın.

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 11

9- YAN BACAK KALDIRMA

Karın, kalça, bel ve bacak kaslarını güçlendiren yan bacak hareketi, antrenmana yeni başlayanlar için oldukça etkilidir. Hareketi yaparken bacak, kalça ve karın kaslarınızı sıkmanız önemlidir. 8’erli 3 set uygulamanız yeterlidir. İnce bir bel ve şekilli bacaklara sahip olmanızı sağlayan yan bacak kaldırma için yapmanız gerekenler şöyle

Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor - 12

  • Yere yan olarak uzanın. Bacaklarınızı birbirinin üstüne yerleştirin.
  • Üstteki bacağınızı 45 derece açı yapacak şekilde yukarıya doğru yavaşça kaldırın ve yavaşça indirin.
  • Parmak uçlarınız ileriyi gösterecek şekilde hareketi 8 kez tekrarlayın. Daha sonra parmak uçlarını kendinize çekerek hareketi 8 kez daha tekrarlayın.
  • Hareketi diğer tarafınızda da tekrarlayın.
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