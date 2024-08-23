Boyunuzu 5 cm uzatın! 1 ay boyunca her gün yapmak duruşunuzu bile değiştiriyor
Duruş bozukluğu zamanla vücudunuzun görünümünün değişmesine sebep olur. Duruşunuz vücudunuzun dengesi için önemlidir. Uzmanlara göre kambur durmak vücudunuzu 5 cm daha kısa gösterir. Her gün belirli egzersizleri yaparak duruş bozukluğunuzu düzeltebilmeniz mümkün.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve dayanıklılığınızı artırmak için spor yapmanız şart. Spor sadece bu iki faydasıyla sınırlı değildir. Özellikle duruş bozukluğunuz varsa günlük egzersizler sayesinde bunu düzeltebilmeniz mümkün.