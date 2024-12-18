Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı?

Brokoli ve karnabahar, benzer olsalar da farklı besinsel avantajlar sunarlar. Brokoli, göz sağlığını ve genel sağlığı destekleyen daha yüksek A, C ve K vitamin seviyelerine sahiptir. Karnabahar, potasyumda hafif bir üstünlüğe sahiptir ve karbonhidratlarda biraz daha düşüktür. Her iki sebze de antioksidanlar açısından zengindir ve damar sağlığını destekler, bu da dengeli bir diyete düzenli olarak dahil edilmelerini faydalı hale getirir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 1

Brokoli ve karnabahar, aynı turpgiller ailesine ait, sağlığa son derece faydalı sebzelerdir. İkisi de düşük kalorili olmalarına rağmen vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengindir. Ancak sağlık açısından bazı farklı yönlere sahiptirler. İşte karar vermenizi kolaylaştıracak bir karşılaştırma:

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Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 2

ÇİĞ BROKOLİ BESİN DEĞERİ

  • 30 kalori
  • 2 gr protein
  • 0 gr yağ
  • 6 gr karbonhidrat
  • 2 gr şeker
  • 2 gr lif
  • 29 mg sodyum
Bir fincan günlük C ve K vitamini ihtiyacınızdan fazlasını sağlar. Sağlıklı miktarda manganez, folat ve A vitamini de mevcuttur (günlük değerinizin %10'undan fazlası).
Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 3

KARNABAHAR BESİN DEĞERİ

  • 27 kalori
  • 2 gr protein
  • 0 gr yağ
  • 5 gr karbonhidrat
  • 2 gr şeker
  • 2 gr lif
  • 32 mg sodyum


Brokoli ve karnabahar neredeyse aynı miktarda folat içerir. Karnabahar, A, C ve K vitaminleri açısından brokoliden daha düşüktür.

Çok az A vitamini içerir ve 1 fincan karnabahar porsiyonu günlük C vitamini ihtiyacınızın sadece dörtte üçünü ve K vitamini tavsiyenizin %20'sini içerir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 4

Ancak, brokoli ile karşılaştırıldığında, karnabahar az miktarda daha fazla potasyum içerir. Ve gerçekten de düşük karbonhidratlı tacını hak ediyor, fincan başına sadece 5 gram karbonhidrat (bu brokoliden biraz daha az).

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 5

BROKOLİ VE KARNABAHAR ARASINDAKİ FARKLAR

Her ikisi de son derece besin açısından yoğun sebzeler olmasına rağmen, brokoli göz sağlığı için daha iyidir ve karnabahardan daha fazla vitamin, özellikle K ve C içerir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 6

Karnabahardan daha fazla lif ve besin maddesine sahip olmasının yanı sıra, brokoli çiçekleri ayrıca A vitamini içerir. Brokoli, karnabahardan daha fazla yararlı çoklu doymamış yağ asidi ve daha az zararlı doymuş yağ asidi içerir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 7

DİYETE DAHİL ETMEK ALTIN ANAHTAR

Her ikisi de farklı biçimlerde de olsa antioksidanlar açısından zengindir. Aslında, sıklıkla birlikte sınıflandırılırlar çünkü bazı farklılıklarına rağmen, içerdikleri besinlerin çoğu benzerdir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 8

Turpgillerden sebze alımı, kan damarı kalsifikasyonu veya sertleşmesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu, kan damarlarınızın onları ne kadar çok yerseniz o kadar iyi durumda olma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 9

Önemlisi, karnabaharda glukozinolatlar gibi bazı özel antioksidanlar bulunur. Karnabahar brokoliden biraz daha iyi bir profile sahip olsa da, her iki sebzenin de bu özel kükürt içeren kimyasallardan kaynaklanan belirgin sağlık yararları vardır.

Brokoli mi, karnabahar mı: Hangisi daha sağlıklı? - 10

Bu nedenle, ikisini de karşılaştırmayıp haftalık olarak tüketmememiz daha iyi olur.

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