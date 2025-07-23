Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler?
Hollywood'un simge ismi Bruce Willis’in kızı Tallulah, babasının konuşma, okuma ve hafıza yetilerini kaybettiğini açıkladı. Bruce Willis bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele ediyor. Willis'in afazi teşhisiyle başlayan sağlık süreci, daha sonra tedavisi bulunmayan frontotemporal demans (FTD) hastalığına evrildi. Peki, Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler?
Afazi, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu.
Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir.