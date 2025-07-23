Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler?

Hollywood'un simge ismi Bruce Willis’in kızı Tallulah, babasının konuşma, okuma ve hafıza yetilerini kaybettiğini açıkladı. Bruce Willis bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele ediyor. Willis'in afazi teşhisiyle başlayan sağlık süreci, daha sonra tedavisi bulunmayan frontotemporal demans (FTD) hastalığına evrildi. Peki, Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler?

Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler? - 1

Afazi, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu.

Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir.

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Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler? - 2

KONUŞMA İLE İLGİLİ BELİRTİLER

Afazinin türüne ve beynin hangi bölgesinin etkilendiğine göre belirtiler değişebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Kelimeleri hatırlamakta zorlanma

Yanlış kelime kullanma (örneğin "masa" demek isterken "sandalye" demek)

Anlamsız ya da bozuk cümleler kurma

Akıcı ama anlam içermeyen konuşmalar (Wernicke afazisi)

Az ve çaba harcayarak konuşma (Broca afazisi)

Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler? - 3

ANLAMA İLE İLGİLİ BELİRTİLER

Basit komutları ya da konuşmaları anlamada güçlük

Sorulara uygun yanıt verememe

OKUMA VE YAZMA GÜÇLÜĞÜ

Okuduğunu anlayamama

Yazılı ifade bozuklukları

Yazarken kelime ve harfleri karıştırma

Bruce Willis'in hastalığı afazi (söz yitimi) nedir, belirtileri neler? - 4

AFAZİ TÜRLERİ

Broca Afazisi (Motor/İfade Edici Afazi): Anlamlı ama kısıtlı konuşma, konuşurken zorluk. Anlama genellikle korunmuştur.

Wernicke Afazisi (Duyusal Afazi): Akıcı ama anlamsız konuşma. Anlama bozulmuştur.

Global Afazi: Hem konuşma hem anlama ciddi şekilde etkilenmiştir.

Anomik Afazi: Özellikle isim bulmakta zorluk yaşanır.

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