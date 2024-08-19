Bu 2 besin ölümden başka her derde deva! 24 saat suda bekletip tüketince kan basıncını düzenliyor
Kuru üzüm, badem, ceviz gibi kuruyemişleri bir gece önceden suyun içinde bekleterek tüketmek günden güne popülerlik kazanıyor. Özellikle badem ve üzüm diyet listelerinin vazgeçilmezi iki popüler içecek. Bu iki süper kuruyemiş, istediğiniz faydalara bağlık olarak birlikte ya da ayrı ayrı tüketilebilir.
Journal of Obesity and Metabolic Syndrome'a göre bademler aşırı yemeyi önler ve sizi daha uzun süre tok tutar. Kuru üzümler tatlı olsa da diyabet hastaları için mükemmel bir atıştırmalık olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kuru üzüm alımı, glikoz ve insülin tepkisinin azalmasıyla bağlantılıdır.