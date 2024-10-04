Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş

Kas kramplari genellikle bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkar. Ancak genellikle kasları aşırı zorlama, yetersiz beslenme, hareketsiz gibi pek çok etken kas kramplarına neden olabilir. Bu kas krampları genellikle vücudunda belirli vitaminlerin eksik olduğu kişilerde görülür. Peki, vücuttaki hangi vitamin eksikliği kas kramplarına neden olur?

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 1

Kas krampları şiddetli ağrılara ve güçsüzlüğe neden olabilir. Vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliği kas kramplarını şiddetlendirebilir.

1- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Magnezyum, vücudunuzdaki hemen hemen her organın iyi sağlığı düzenlemek için ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir. Kan basıncı , kan şekeri kontrolü , kemik sağlığı ve kas ve sinir fonksiyonu gibi normal vücut fonksiyonlarını destekler. Magnezyum eksikliği , hipomagnezemi olarak da adlandırılır, magnezyum seviyeleriniz bu fonksiyonları desteklemek için gereken miktardan düşük olduğunda ortaya çıkar.

SAĞLIK HABERLERİ

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 2

Magnezyum birçok yiyecek ve içecekte doğal olarak bulunur.İyi dengelenmiş bir diyet tüketen sağlıklı kişilerde magnezyum eksikliğinin ortaya çıkması olası değildir. Bunun yerine, magnezyum eksikliği genellikle şunları içeren sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır:

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 3

2. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini, güneşe maruz kalma, yiyecekler ve takviyelerle elde edilen yağda çözünen bir vitamindir. "D vitamini", vitaminin iki farklı formu için kullanılır: D2 ve D3 vitaminleri . Her ikisi de bağırsaklarınızdaki kalsiyum emilimini destekler ve sinir, bağışıklık ve kas sistemlerinizi destekler. D vitamini eksikliğinde oluşan yetersiz kalsiyum ve fosfor emilimi, kırılgan kemiklere ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 4

3. B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B vitamini, yiyecekleri enerjiye dönüştürmek için önemli olan sekiz vitamin grubunu içerir. Bunlara birlikte B vitamini kompleksi denir. Her B vitamininin kendine özgü bir işlevi olduğundan, B vitamini eksikliğinin etkisi, eksik olduğunuz belirli B vitaminine göre değişebilir. Kas krampları büyük olasılıkla B12 vitamini (kobalamin) eksikliğinden kaynaklanır. 

B12 vitamini et, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerde doğal olarak bulunur. Bitkiler doğal olarak B12 vitamini içermese de birçok kahvaltılık gevrek ve besin mayası B12 vitamini ile güçlendirilmiştir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 5

KAS KRAMPLARININ DİĞER YAYGIN NEDENLERİ

YETERİ KADAR ESNEMEME

Kas krampları yoğun bir antrenman veya diğer fiziksel aktiviteler sonucunda ortaya çıkabilir. Kaslarınız hareket üretmek için genişleyen ve daralan lif demetlerinden oluşur. Düzenli esneme, kas liflerini uzatır, böylece egzersiz sırasında daralabilir ve sıkılaşabilirler.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 6

KAS YORGUNLUĞU

İskelet aşırı yüklenmesi ve kas yorgunluğu , aşırı çalışmış kas liflerinde kas kramplarına neden olabilir. Sıkı bir kas gevşemeye çalıştığında normalden daha fazla kasılmaya başlayabilir ve kramplara neden olabilir.

Bu genellikle kas formsuzsa ve uzun süreli hareketsizlik veya yetersiz kullanımdan sonra çalıştırılıyorsa meydana gelir.

Bu durum genellikle vücutları iyi durumda olmadığında sezon öncesinde kramp geliştirme olasılığı daha yüksek olan sporcular için geçerlidir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 7

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Araştırmalar hareketsiz yaşam tarzı ile gece bacak krampları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı yaşayan kişilerin alt uzuvlarında kas güçsüzlüğü yaşama olasılığı daha yüksektir, bu da gece bacak kramplarıyla bağlantılı bir faktördür.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 8

ISI VE SU KAYBI

Sıcak havalarda, dehidratasyon riskinizin daha yüksek olduğu zamanlarda kas krampları meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivite sırasında terlemeyle oluşan sıvı, tuz ve elektrolit kaybı , özellikle bu maddeler hemen yenilenmediğinde kasın spazm geçirmesine neden olabilir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 9

KAS KAYBI

40'lı yaşlarınızın ortalarında başlayan ve yaşlanmayla devam eden kas atrofisi hareketsizlikle hızlanır.

Yaşlanmayla birlikte kaslarınız eskisi kadar sıkı çalışamaz veya eskisi kadar hızlı tepki veremez. Yaşlanma ayrıca vücudunuzun susuzluk hissini ve sıcaklık değişimlerini algılama ve bunlara tepki verme yeteneğinizi azaltır, bu da kaybedilen sıvıları yenileme olasılığınızı azaltır.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 10

KAS KRAMPLARINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Egzersiz yaparken kendinizi bulunduğunuz ortama alıştırın. Daha sıcak hava sıcaklıkları vücudunuzun metabolik dengesini ve normal kas ve sinir tepkilerini etkileyebilir.

Kaslarınıza krampları önlemek için aktive olmaları ve rahatlamaları için ihtiyaç duydukları enerjiyi vermek amacıyla antrenmanınızdan önce karbonhidrat tüketin . Diyetinize karbonhidrat eklemek için ekmek, patates, makarna ve fasulye tüketin.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 11

Kas kasılmalarını kolaylaştıran ve kaslar ile sinirler arasında iletişim sağlayan bir besin olan potasyum içeren yiyecekler tüketin . Potasyum açısından zengin yiyecekler arasında kavun, tatlı patates, pişmiş ıspanak, fındık ve fasulye bulunur.

Yoğun aktivitelere katıldığınızda bol miktarda sıvı ve elektrolit içeren içecekler tüketin. Potasyum, sodyum, klorür ve magnezyum gibi elektrolitler vücudunuzun hücrelerinin sıvıları doğru şekilde değiştirmesine yardımcı olur, bu da kasların ve sinirlerin gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olabilir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 12

Egzersiz yapmasanız bile gün içinde baldırlarınızdaki ve diz arkası kaslarınızdaki kasları esnetin. Gece kas kramplarını önlemek için yatmadan önce esneme hareketlerini veya yürüme veya sabit bisiklete binme gibi hafif egzersizleri tekrarlayın.

Egzersiz yapmadan önce kaslarınızı ısıtarak ve egzersiz yoğunluğunuzu kademeli olarak artırarak uygun şekilde antrenman yapın. Bu, vücudunuzun kas kullanımındaki değişikliğe uyum sağlamasını sağlar.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 13

Çoğu kas krampı kısa süreli ve zararlı olmasa da, meydana geldiklerinde şiddetli ağrıya ve güçsüzlüğe neden olabilir. Kas kramplarını önlemek için çalışmak, gün içinde hareket etmenin keyfini çıkarmanıza ve geceleri kas kramplarının kesintiye uğramasını önlemenize yardımcı olabilir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 14

Kas kramplarının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, belirli vitamin eksikliklerinin bir belirtisi olarak ortaya çıkabilirler.

Kas yorgunluğu, egzersizden önce yetersiz esneme ve vücut sıvılarının kaybı gibi diğer faktörler de kas kramplarını tetikleyebilir.

Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş - 15

Çoğu kas krampı tıbbi tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Ancak kas krampları altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Şiddetli, sık, sürekli veya endişe verici kas kramplarınız varsa sağlık uzmanınıza başvurun.

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