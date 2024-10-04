Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş

KAS YORGUNLUĞU

İskelet aşırı yüklenmesi ve kas yorgunluğu , aşırı çalışmış kas liflerinde kas kramplarına neden olabilir. Sıkı bir kas gevşemeye çalıştığında normalden daha fazla kasılmaya başlayabilir ve kramplara neden olabilir.

Bu genellikle kas formsuzsa ve uzun süreli hareketsizlik veya yetersiz kullanımdan sonra çalıştırılıyorsa meydana gelir.

Bu durum genellikle vücutları iyi durumda olmadığında sezon öncesinde kramp geliştirme olasılığı daha yüksek olan sporcular için geçerlidir.