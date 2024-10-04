Bu 3 vitamin vücudunuzdan eksik olmasın: Kas kramplarının nedeni buymuş
Kas kramplari genellikle bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkar. Ancak genellikle kasları aşırı zorlama, yetersiz beslenme, hareketsiz gibi pek çok etken kas kramplarına neden olabilir. Bu kas krampları genellikle vücudunda belirli vitaminlerin eksik olduğu kişilerde görülür. Peki, vücuttaki hangi vitamin eksikliği kas kramplarına neden olur?
Kas krampları şiddetli ağrılara ve güçsüzlüğe neden olabilir. Vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliği kas kramplarını şiddetlendirebilir.
1- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ
Magnezyum, vücudunuzdaki hemen hemen her organın iyi sağlığı düzenlemek için ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir. Kan basıncı , kan şekeri kontrolü , kemik sağlığı ve kas ve sinir fonksiyonu gibi normal vücut fonksiyonlarını destekler. Magnezyum eksikliği , hipomagnezemi olarak da adlandırılır, magnezyum seviyeleriniz bu fonksiyonları desteklemek için gereken miktardan düşük olduğunda ortaya çıkar.