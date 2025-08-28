Bu belirtiyi umursamadı: Böbrek yetmezliği dediler, kanser çıktı
60 yaşındaki Tim Blackburn, kan kanserinin belirtilerini mide sorunlarının kalıcı etkileri sanarak hastaneye başvurmakta gecikti. Ancak ailesinin ısrarıyla gittiği acil serviste hayatını değiştiren teşhis konuldu: miyelom.
Aralık 2022’de yoğun bayram döneminde yorgunluk yaşamaya başlayan Blackburn, kısa süre sonra mide bulantısı ve yemek yemekte zorlanma şikâyetleriyle karşı karşıya kaldı. Ailesinin yönlendirmesiyle acile başvuran Blackburn’e önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Blackburn’ün yapılan ileri tetkiklerinde sorunun, kemik iliğini etkileyen nadir bir kan kanseri türü olan miyelomdan kaynaklandığı ortaya çıktı.