Bu belirtiyi umursamadı: Böbrek yetmezliği dediler, kanser çıktı

9 AYLIK ZORLU TEDAVİ

Blackburn, dokuz ay süren kemoterapi ve kök hücre nakliyle hastalığı geriletti. Tedavisinin ardından düzenli testlerle kontrol altında tutuluyor. Ancak hastalık süresince böbrekleri zarar gördüğü için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyuyor.



“Çok zorlu bir tedaviydi” diyen Blackburn, süreçte kilo, güç ve saç kaybı yaşadığını anlattı:



“Hayatımı ciddi şekilde etkiledi. Odanın içinde zar zor yürüyebiliyordum.”





