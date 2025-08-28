Bu belirtiyi umursamadı: Böbrek yetmezliği dediler, kanser çıktı

60 yaşındaki Tim Blackburn, kan kanserinin belirtilerini mide sorunlarının kalıcı etkileri sanarak hastaneye başvurmakta gecikti. Ancak ailesinin ısrarıyla gittiği acil serviste hayatını değiştiren teşhis konuldu: miyelom.

Aralık 2022’de yoğun bayram döneminde yorgunluk yaşamaya başlayan Blackburn, kısa süre sonra mide bulantısı ve yemek yemekte zorlanma şikâyetleriyle karşı karşıya kaldı. Ailesinin yönlendirmesiyle acile başvuran Blackburn’e önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Blackburn’ün yapılan ileri tetkiklerinde sorunun, kemik iliğini etkileyen nadir bir kan kanseri türü olan miyelomdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

9 AYLIK ZORLU TEDAVİ

Blackburn, dokuz ay süren kemoterapi ve kök hücre nakliyle hastalığı geriletti. Tedavisinin ardından düzenli testlerle kontrol altında tutuluyor. Ancak hastalık süresince böbrekleri zarar gördüğü için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyuyor.

“Çok zorlu bir tedaviydi” diyen Blackburn, süreçte kilo, güç ve saç kaybı yaşadığını anlattı:

“Hayatımı ciddi şekilde etkiledi. Odanın içinde zar zor yürüyebiliyordum.”


MİYELOMON BELİRTİLERİ

Multipl miyelom, kemik iliğinde beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan agresif bir kan kanseri türü. En sık görülen belirtiler arasında şiddetli kemik ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, aşırı susama ve açıklanamayan kilo kaybı bulunuyor.


Cancer Research UK verilerine göre İngiltere’de her yıl yaklaşık 6.200 kişiye miyelom teşhisi konuluyor. Erken tanı, hayatta kalma şansını ciddi oranda artırıyor. Erken evrede teşhis edilen hastaların yaklaşık yüzde 80’i beş yıl veya daha uzun süre yaşayabiliyor.

Tim Blackburn, kendi deneyiminden yola çıkarak benzer şikâyetleri olan kişilere çağrıda bulunuyor:
“Belirtileri görmezden gelmeyin. Ben hastaneye sadece ailemin ısrarıyla gittim. Erken müdahale hayat kurtarıyor.”

