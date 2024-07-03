Bu bölgedeki ağrı kanserin habercisi olabilir! Tüm hastaların ortak şikayeti buymuş
Kanser, çağın en korkutan hastalıklarının başında geliyor. Dünyada ve ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni kanser olarak biliniyor. Kanser, vücut hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Genetik mutasyonlar veya çevresel faktörler gibi birçok etken kansere neden olabilir. Kanserle ilgili yapılan son çalışmalar ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar, kanser hastalarının tümünde görülen ortak belirtileri açıkladı.
Kanser, vücut hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Genetik mutasyonlar veya çevresel faktörler gibi birçok etken kansere neden olabilir.
Kanser, birçok farklı türde ortaya çıkabilir ve tedavi seçenekleri türüne göre değişebilir. Erken teşhis önemlidir çünkü tedavi şansını artırabilir.