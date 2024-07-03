Bu bölgedeki ağrı kanserin habercisi olabilir! Tüm hastaların ortak şikayeti buymuş

Kanser, vücut hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Genetik mutasyonlar veya çevresel faktörler gibi birçok etken kansere neden olabilir.

Kanser, birçok farklı türde ortaya çıkabilir ve tedavi seçenekleri türüne göre değişebilir. Erken teşhis önemlidir çünkü tedavi şansını artırabilir.