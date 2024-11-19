Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı

Dikkat çekici bulgulardan biri, çavdar tüketmenin kan şekeri seviyelerinde daha yavaş bir düşüşe yol açması ve sağlık yararları sağlamasıdır, ancak tam mekanizma bilinmemektedir. Çalışma, antioksidan görevi gören çavdarın biyoaktif bileşiklerinin veya fitokimyasallarının önemini vurgulamaktadır. Bağırsak mikropları, bileşikleri daha emilebilir formlara dönüştürerek bu yararları daha da artırır ve vücut üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarır.



Beslenme bilimci Profesör Tim Spector, "Ekmek ambalajlarındaki 'yüksek lifli' gibi sağlık ifadelerine aldanmayın, bu iddianın eşiği yalnızca 6g/100g civarında çok düşüktür. Bunun yerine, 5:1'den düşük bir karbonhidrat-lif oranına (C:F) dikkat edin.