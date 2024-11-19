Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve fazla kilolarınızdan kurtulmak için vücudunuza uygun bir diyet programı belirlemelisiniz. Genellikle diyet listelerinde karbonhidrat içeren besinlere daha az yer verilir. Dolayısıyla ekmek tüketilmesi özellikle de beyaz ekmek tüketilmesi önerilmez. Ancak yapılan bir araştırmada bu ekmek türünün kilo vermeye yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 1

Kilo vermek ve ideal kilonuza kavuşmak için iyi bir diyet ve egzersiz programını uygulamanız gerekiyor. Genellikle kilo vermek isteyenler ekmek tüketmeyi tamamen bırakıyor. Ancak uzmanlar kilo verme sürecinde ekmeğin ölçülü olarak tüketilebileceğini söylüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 2

İspanya'da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki insanların yılda ortalama 27,35 kilo ekmek tükettiği ortaya çıktı. İspanyol Beslenme Vakfı, ekmek çeşitlerinin sağlık açısından faydalarına dikkat çekerek, özellikle çavdar ekmeğinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 3

"Çavdar ekmeği, düşük yağ içeriğiyle öne çıkıyor (100 gram ürün başına 3,3 gram) kilo vermek veya kalori alımını azaltmak isteyenler için faydalı oluyor. Ayrıca, lifi daha tok hissetmemize yardımcı oluyor ve sindirimi iyileştiriyor. Ayrıca LDL kolesterol olarak bilinen 'kötü' kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olarak atardamarları temiz tutarak kardiyovasküler sorunları önlüyor."

"Çavdar ekmeği, kemikleri ve dişleri güçlendiren, hem yaşlılar hem de büyümeye devam edenler için faydalı olan fosfor açısından zengindir."

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 4

"Ayrıca demir, kalsiyum, selenyum ve sodyum gibi mineraller ile sağlıklı yağ asitleri içerir. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı iyileştirir, bu da vejetaryen veya vegan diyetler için çok faydalı olabilir."

İspanyol Sindirim Sistemi Vakfı'na göre, çavdar ekşi mayası bağırsaktaki mikropların kan şekeri seviyelerini düzenlemesine olanak tanır ve diğer faydaları da vardır.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 5

Ayrıca çavdar ekmeği yediğimizde kan şekeri seviyelerinin daha yavaş düştüğünü ve bunun sağlığımız için çok olumlu olduğunu buldu.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 6

Doğu Finlandiya Üniversitesi tarafından yapılan son bir araştırma, yüksek lif ve besin içeriği nedeniyle normal çeşitlerden daha sağlıklı ekmek üretmek için kullanılan tam çavdarın sağlık yararlarında hem laktik asidin hem de bağırsak bakterilerinin önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 7

Çavdar ekmeği yapımında kullanılan çavdar ekşi mayası, laktik asit bakterileri bakımından zengindir.

Bu bakteriler yalnızca hamuru fermente etmekle kalmaz, aynı zamanda çavdarın biyoaktif bileşenlerini de değiştirir. Dallı zincirli amino asitler ve insülin metabolizmasını ve diğer vücut fonksiyonlarını etkileyebilen küçük peptitler üretirler.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 8

Ek olarak, çavdardan elde edilen birçok bileşik, emilmeden önce bağırsak bakterileri tarafından işlenir ve bu da sağlık etkilerini artırır.

Metabolomics dergisinde yayımlanan araştırmada, hem ekşi mayanın hem de bağırsak mikroplarının benzer faydalı bileşikler ürettiği, bağırsak mikroplarının ayrıca çavdarda bulunan bir bileşen olan trimetilglisin (betain) türevlerini de ürettiği bulundu.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 9

Dikkat çekici bulgulardan biri, çavdar tüketmenin kan şekeri seviyelerinde daha yavaş bir düşüşe yol açması ve sağlık yararları sağlamasıdır, ancak tam mekanizma bilinmemektedir. Çalışma, antioksidan görevi gören çavdarın biyoaktif bileşiklerinin veya fitokimyasallarının önemini vurgulamaktadır. Bağırsak mikropları, bileşikleri daha emilebilir formlara dönüştürerek bu yararları daha da artırır ve vücut üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarır.

Beslenme bilimci Profesör Tim Spector, "Ekmek ambalajlarındaki 'yüksek lifli' gibi sağlık ifadelerine aldanmayın, bu iddianın eşiği yalnızca 6g/100g civarında çok düşüktür. Bunun yerine, 5:1'den düşük bir karbonhidrat-lif oranına (C:F) dikkat edin.

Bu ekmek zayıflamayı kolaylaştırıyor: Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı - 10

Mümkün olduğunca çok tohum içeren çavdar veya kavuzlu undan yapılmış ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyorum. Araştırmalar, tam buğday ekmeğine kıyasla çavdarın daha iyi metabolik ve mikrobiyom tepkileri ürettiğini ve sizi daha uzun süre tok tuttuğunu göstermiştir" dedi.

"Ekşi maya seçmek, ekmeğin sindirilebilirliğini artırabilir; bir çalışma, ekşi maya ekmeğinin IBS'li kişilerde mekanik olarak üretilen ekmeğe göre önemli ölçüde daha az semptoma neden olduğunu bulmuştur."

DAHA FAZLA GÖSTER