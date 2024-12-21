Bu hastalık saç baş yolduruyor! Aşırı baskı altında ortaya çıkıyor
Trikotillomani, sadece yaşayanların tam olarak anlayabileceği, hem ilginç hem de zorlu bir psikolojik bozukluktur. Kişiyi yalnızca fiziksel anlamda değil, aynı zamanda sosyal olarak da derinden etkileyen bu hastalık, saç yolma gibi kontrolsüz bir davranışa yol açar ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.
Trikotillomani (saç yolma bozukluğu), bir kişinin stres, kaygı veya diğer duygusal durumlarla başa çıkmak için kontrolsüz bir şekilde saçlarını, kirpiklerini veya kaşlarını yolmasıyla karakterize edilen bir psikolojik bozukluktur.