Bu hastalık saç baş yolduruyor! Aşırı baskı altında ortaya çıkıyor

SAÇ ÇEKME İSTEĞİNİ AZALTABİLECEK DAVRANIŞLAR

Saçınızı çekme isteği duyduğunuzda trikotilomani hastası olan kişilerin size yardımcı olabilecek bazı ipuçları:



Stres topu veya benzeri bir şey sıkın,



Yumruğunuzu bir top haline getirin ve o koldaki kasları sıkın,



Bir stres oyuncağı kullan,



Bandana veya bere gibi dar bir şapka takın,



Herhangi bir stresi veya kaygıyı hafifletmek için rahatlatıcı bir banyo yapın,



Çekme isteği geçene kadar derin nefes alma egzersizleri yapın,



Egzersiz yapmak,



Saçını kısa kestirin.