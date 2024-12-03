Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor
Kahve üzerine yapılan ilk araştırmalar, kahvenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini öne sürse de, son araştırmalar kahve içmenin aslında birçok sağlık yararına sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor. Yeni bir çalışma, günlük bir fincan kahvenin sizi sadece canlandırmadığını öne sürüyor. Vücudunuzu yaşa bağlı hastalıklardan koruyabilir, ömrünüzü uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir.
Düzenli olarak kahve içmek ömrü yaklaşık iki yıl uzatabiliyor. Ageing Research Reviews dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kalp ve solunum yolu hastalıkları, felç, bazı kanser türleri, diyabet , bunama ve majör depresyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor .