Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor

Kahve üzerine yapılan ilk araştırmalar, kahvenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini öne sürse de, son araştırmalar kahve içmenin aslında birçok sağlık yararına sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor. Yeni bir çalışma, günlük bir fincan kahvenin sizi sadece canlandırmadığını öne sürüyor. Vücudunuzu yaşa bağlı hastalıklardan koruyabilir, ömrünüzü uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir.

Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 1

Düzenli olarak kahve içmek ömrü yaklaşık iki yıl uzatabiliyor. Ageing Research Reviews dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kalp ve solunum yolu hastalıkları, felç, bazı kanser türleri, diyabet , bunama ve majör depresyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor .



SAĞLIK HABERLERİ

Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 2

Kahvenin strese karşı daha iyi bir direnç oluşturmak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlıklı etkisinin olabileceğini söylüyorlar.

Araştırmacılar, kahve ve insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut tüm verileri analiz ederek, kahvenin ve bileşenlerinin yaşlanma üzerindeki etkisine ilişkin ilk analizi üretti.


Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 3

ÇOĞU HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Sonuçlar, düzenli kahve içmenin 1,84 yıl daha fazla yaşamla ilişkilendirildiğini ve ilerleyen yaşla ilişkili çoğu hastalığa yakalanma riskinin azaldığını gösteriyor.

Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 4

Kahvenin nasıl bu kadar etkili olabildiği ise henüz bilinmiyor. Araştırmacılara göre kahvede 2 binden fazla bileşik bulunuyor.

Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 5

Bazılarının iltihap giderici etkisi varken, bazılarının da antioksidan etkisi bulunuyor ve her iki türü de hastalıklar ve yaşam süresi üzerinde etkili olabiliyor.


Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 6

TİP 2 DİYABETE KARŞI KORUYUCU

Kahvede özellikle yüksek oranda kafein ve klorojenik asit bulunuyor. Bu maddelerin kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve iltihapla ilişkili rahatsızlıklara karşı koruyucu olduğu tespit edildi.


Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 7

KAYGI VE STRESLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Klorojenik asit aynı zamanda kaygı ve stresle de ilişkilendirilmiştir ve travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisi olarak önerilmiştir.


Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 8

GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETİLMELİ?

Kahve birçok fayda sağlıyor gibi görünse de , daha fazlası mutlaka daha iyi anlamına gelmez. Araştırmacılar, optimum tüketim seviyesinin günde yaklaşık 2-3 fincan olduğunu buldular. Bunun ötesinde, faydalar sabitlenme eğilimindedir ve aşırı alım kaygı, uykusuzluk ve sindirim sorunları gibi olumsuz yan etkilere yol açabilir.

Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor - 9

Kahvenin sağlık yararlarını destekleyen artan kanıtlara rağmen, hala cevaplanmamış birçok soru var. Örneğin, kahve tüketiminin yaşlılar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerekiyor. Ayrıca, farklı kahve bileşiklerinin diğer içeceklerle (çay gibi) nasıl etkileşime girdiğini anlamak, bu yararları daha iyi tahmin etmeye yardımcı olabilir.

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