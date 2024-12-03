Bu içecek ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabiliyor! Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor

Kahvenin strese karşı daha iyi bir direnç oluşturmak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlıklı etkisinin olabileceğini söylüyorlar.



Araştırmacılar, kahve ve insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut tüm verileri analiz ederek, kahvenin ve bileşenlerinin yaşlanma üzerindeki etkisine ilişkin ilk analizi üretti.





