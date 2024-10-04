Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike

Gazlı içecekleri meyve suları ve kahve gün içerisinde en sık tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak yapılan son araştırmalarda bu içecekleri sıklıkla tüketenleri bekleyen bir risk ortaya çıktı. 27 ülkede 27.000'den fazla insan üzerinde yapılan araştırmanın sonucu bu içecekleri her gün tüketenleri endişelendirdi.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 1

University of Galway ile McMaster Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada gazlı içecek, meyve suyu ve kahve tüketenleri ilgilendiren araştırmanın sonucu ortaya çıktı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 2

Araştırma sonucunda gazlı içecekler ve meyve suyu tüketiminin felç riskini artırdığı ortaya koyuldu.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 3

Araştırma, günde dört fincandan fazla kahve içmenin de benzer bir risk taşıdığını vurguladı.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 4

Beynin bir bölümünde kan akışının kesilmesi sonucu hücrelerda hasar gelmesiyle meydana gelen felç, hayatı ciddi anlamda tehdit ediyor.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 5

Genellikle bir kan pıhtısının neden olduğu iskemik felç ya da beyin dokusuna kanama nedeniyle oluşan intraserebral hemoraji olmak üzere iki ana türü vardır.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 6

27 ülkede 27.000'den fazla insan üzerinde yapılan bu çalışmada katılımcıların yarısı hayatlarında ilk kez felç geçirmiş kişilerden oluşuyordu.

Çalışmaya katılanlar, farklı etnik kökenlerden ve coğrafi bölgelerden geldikleri gibi, kardiyovasküler risk profilleri de büyük farklılıklar gösteriyordu.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 7

FELÇ RİSKİNİ YÜZDE 22 ORANINDA ARTIRIYOR

Gazlı içeceklein felç riskini yüzde 22 oranında artırdığını gösteren araştırmada günde iki veya daha fazla gazlı içecek tüketminin bu riski daha da artırdığı açıklanıyor.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 8

Bununla birlikte, birçok meyve suyu ürününün taze meyveden ziyade konsantrelerden üretildiği, şeker ve koruyucu maddeler içerdiği için, felç riskini artırabileceği belirtildi.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 9

Özellikle, meyve suyu tüketiminin beyin kanamasına bağlı felç riskini %37 oranında artırdığı tespit edildi. Günde iki porsiyon meyve suyu içenlerde bu risk üç katına çıkıyor ve bu artış özellikle kadınlarda daha belirgin.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 10

KAHVE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR, ÇAY İSE DÜŞÜRÜYOR

Uzmanların yaptığı bu araştırmada kahve çay tüketimiyle ilgilide bir sonuç ortaya çıktı. Günde dört fincandan fazla kahve içmenin felç riskini %37 oranında artırdığı belirtildi. Ancak, daha düşük kahve tüketimiyle bu risk artışı gözlemlenmedi.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 11

Öte yandan, çay tüketiminin felç riskini düşürdüğü görüldü. Günde 3-4 fincan siyah çay içmek, %29 oranında daha düşük felç riski ile ilişkilendirildi. Aynı şekilde, yeşil çay tüketimi de %27 oranında daha düşük felç riskiyle bağlantılı bulundu.

Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike - 12

BU YÖNTEM ÇAYIN FAYDASINI AZALTIYOR

Çayı sütle birlikte tüketmeyi tercih edenleri ise üzen bir haber geldi. Yürütülen bu araştırmada çayın içinde bulunan ve antioksidan etkisi olan bileşiklerin faydasını azaltabileceği vurgulandı. Çaya süt ekleyen kişilerde, çay tüketiminin felç riskini düşürücü etkisi neredeyse tamamen ortadan kalktı. Araştırma ayrıca, çayın faydalarının Çin ve Güney Amerika'da daha belirgin olduğunu, ancak Güney Asya'da felç riskinin arttığını gösterdi.

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