Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike

BU YÖNTEM ÇAYIN FAYDASINI AZALTIYOR

Çayı sütle birlikte tüketmeyi tercih edenleri ise üzen bir haber geldi. Yürütülen bu araştırmada çayın içinde bulunan ve antioksidan etkisi olan bileşiklerin faydasını azaltabileceği vurgulandı. Çaya süt ekleyen kişilerde, çay tüketiminin felç riskini düşürücü etkisi neredeyse tamamen ortadan kalktı. Araştırma ayrıca, çayın faydalarının Çin ve Güney Amerika'da daha belirgin olduğunu, ancak Güney Asya'da felç riskinin arttığını gösterdi.