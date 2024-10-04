Bu içecekler felç bırakabilir: Günde 4 bardaktan fazla tüketenleri bekleyen tehlike
Gazlı içecekleri meyve suları ve kahve gün içerisinde en sık tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak yapılan son araştırmalarda bu içecekleri sıklıkla tüketenleri bekleyen bir risk ortaya çıktı. 27 ülkede 27.000'den fazla insan üzerinde yapılan araştırmanın sonucu bu içecekleri her gün tüketenleri endişelendirdi.
University of Galway ile McMaster Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada gazlı içecek, meyve suyu ve kahve tüketenleri ilgilendiren araştırmanın sonucu ortaya çıktı.