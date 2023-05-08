Bu içeceklere dikkat! Standartların üzerinde zehirli metal bulundu

Bebeklere ve küçük çocuklara karışık meyve suları veya bitki bazlı sütlerin yüksek miktarda verilmemesini öneren Godebo, "Arsenik, kurşun ve kadmiyum bilinen kanserojenlerdir ve özellikle erken beyin gelişimi sırasında çocuklarda iç organ hasarına ve bilişsel hasara neden olduğu kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.