Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı

İngiltere'de kan gruplarıyla ilgili yapılan bir araştırmada şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Kan grupları, aileden genetik olarak miras alınan, A, B, AB ve 0 olarak dört ana gruba ayrılan ve antijenlerine göre sınıflandırılan bir kan tipidir. Kan grupları kendi içinde Rh pozitif ve Rh negatif olarak da ayrılır. Yapılan son araştırmada kan gruplarının uzun yaşamla ilgili ilginç bir detayı açıklandı. Bu kan grubuna sahip olan kişiler daha uzun ömürlü olabilir.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 1

Kan grupları, A, B, AB ve 0 olmak üzere dört ana gruba ayrılan bir kan sınıflandırma sistemidir. Kan grupları aileden genetik olarak miras alınır ve hem anne hem de babanın kan grubu çocuğu doğrudan etkiler.

SAĞLIK HABERLERİ

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 2

Kan grupları insanların kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli protein ve antijen kombinasyonlarını ifade eder. İnsanların genellikle A, B, AB veya O olmak üzere dört temel kan grubu vardır. Bu gruplar, ABO kan grubu sistemine göre belirlenir:

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 3

Kan Grubu A: A antijeni bulunan ve anti-B antikorlarına sahip olan kişilerdir.

Kan Grubu B: B antijeni bulunan ve anti-A antikorlarına sahip olan kişilerdir.

Kan Grubu AB: Hem A hem de B antijenlerine sahip olan ve herhangi bir anti-A veya anti-B antikoruna sahip olmayan kişilerdir. Bu nedenle, AB kan grubu evrensel alıcı olarak bilinir.

Kan Grubu O: Ne A ne de B antijenine sahip olan ancak her iki antikor tipine karşı da antikorlara sahip olan kişilerdir. O kan grubu evrensel verici olarak bilinir.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 4

Kan grupları, kan transfüzyonları, organ nakilleri ve bazı genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, bir kişinin kan grubu belirliyor ve bu nedenle acil bir transfüzyon gerektiğinde hızlı bir şekilde uygun kanı bulmaya yardımcı oluyor.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 5

Uzun süredir İngiltere'de yapılan bir araştırma kan gruplarıyla ilgili yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucuda 100 yaşına kadar yaşayan uzun ömürlü kişilerin bu kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 6

Kan grubunun yaşam süresi üzerindeki etkisi uzun bir zamandır bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi. Gerçekleştirilen son araştırmalar, kan gruplarının yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya çıkardı.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 7

Gerçekleştirilen çalışmalarda, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu görüldü.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 8

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DAHA FAZLA YAŞIYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubuna sahip insanlar olduğu belirlendi.

Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel olarak en sağlıklı kan grubu olduğu ifade edildi.

İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmada ise kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı - 9

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarıldı.

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu ifade edildi.

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