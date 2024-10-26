Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı
İngiltere'de kan gruplarıyla ilgili yapılan bir araştırmada şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Kan grupları, aileden genetik olarak miras alınan, A, B, AB ve 0 olarak dört ana gruba ayrılan ve antijenlerine göre sınıflandırılan bir kan tipidir. Kan grupları kendi içinde Rh pozitif ve Rh negatif olarak da ayrılır. Yapılan son araştırmada kan gruplarının uzun yaşamla ilgili ilginç bir detayı açıklandı. Bu kan grubuna sahip olan kişiler daha uzun ömürlü olabilir.
Kan grupları, A, B, AB ve 0 olmak üzere dört ana gruba ayrılan bir kan sınıflandırma sistemidir. Kan grupları aileden genetik olarak miras alınır ve hem anne hem de babanın kan grubu çocuğu doğrudan etkiler.