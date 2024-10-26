Bu kan grubundan olanlar uzun ömürlüymüş: Bilim insanları ortaya çıkardı

Kan Grubu A: A antijeni bulunan ve anti-B antikorlarına sahip olan kişilerdir.



Kan Grubu B: B antijeni bulunan ve anti-A antikorlarına sahip olan kişilerdir.



Kan Grubu AB: Hem A hem de B antijenlerine sahip olan ve herhangi bir anti-A veya anti-B antikoruna sahip olmayan kişilerdir. Bu nedenle, AB kan grubu evrensel alıcı olarak bilinir.



Kan Grubu O: Ne A ne de B antijenine sahip olan ancak her iki antikor tipine karşı da antikorlara sahip olan kişilerdir. O kan grubu evrensel verici olarak bilinir.



