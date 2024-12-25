Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor

Bilim insanları, haftada dört elma yemenin kalp hastalığından ölme riskini neredeyse %39 oranında azalttığını keşfetti. Uzmanlara göre elmanın ömrü uzatmasının sırrı, içerdiği yüksek lifte yatıyor. Uzmanlara göre günlük olarak tüketilen elma, ömrü uzatmasının yanısıra sağlıklı kiloda kalınmasını da sağlıyor.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 1

Bilim insanları, iki meyve ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koyduç. Araştırmalar, haftada dört elma yemenin kalp hastalığından ölme riskini neredeyse %40 oranında azalttığını gösterdi. Elma ile benzer bir etkiyi gösteren bir meyve daha var. Muzlar da son derece faydalı – erken ölüm riskini yaklaşık %30 oranında düşürüyor. Eğer bu iki meyveyi haftada üç-dört kez tüketirseniz, erken ölüm ihtimalini neredeyse yarıya indiriyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 2

Çin'in Jinzhou kentindeki Yangtze Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan ve Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, yüksek kolesterolü olan 2.184 orta yaşlı erkek ve kadın takip edildi.


Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 3

On yıl boyunca, haftada üç ila dört elma tüketenlerin, nadiren elma yiyenlere kıyasla herhangi bir nedenle ölme olasılıklarının %39 daha düşük olduğu tespit edildi. Düzenli muz tüketiminin de benzer bir etkisi olduğu belirtildi.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 4

HER GÜN BİR ELMA YEMENİN FAYDALARI

Kalp Sağlığını Destekler

Elmalar, yüksek lif içeriği ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını destekler. Düzenli elma tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 5

Sindirim Sistemi Üzerinde Pozitif Etki

Elmalar, çözünür lif (özellikle pektin) bakımından zengindir. Bu, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 6

Vücut Ağırlığını Kontrol Altında Tutar

Elmalar düşük kalorili ve lif açısından zengin olduğundan, tok tutar ve aşırı yeme isteğini engelleyebilir. Bu, kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için faydalı olabilir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 7

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Elmalar, C vitamini gibi bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler içerir. Düzenli elma tüketimi, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırabilir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 8

Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olur

Elmaların içerdiği doğal şeker ve lif, kan şekerinin dengede tutulmasına yardımcı olur. Bu, özellikle diyabet hastaları için önemlidir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 9

Beyin Fonksiyonlarını Destekler

Elmalar, flavonoidler ve diğer antioksidanlarla zengin olup beyin sağlığını iyileştirebilir ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 10

Cilt Sağlığını Destekler

Elmalar, cildi besleyen ve koruyan vitaminler ve mineraller içerir. Ayrıca, antioksidan özellikleri cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarından koruyabilir.


Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor - 11

Diş Sağlığını Korur

Elma yemek, dişleri temizlemeye yardımcı olabilir, çünkü çiğneme işlemi ağız içinde tükürük üretimini artırır, bu da diş çürümelerini önleyebilir.

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