Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor
Bilim insanları, haftada dört elma yemenin kalp hastalığından ölme riskini neredeyse %39 oranında azalttığını keşfetti. Uzmanlara göre elmanın ömrü uzatmasının sırrı, içerdiği yüksek lifte yatıyor. Uzmanlara göre günlük olarak tüketilen elma, ömrü uzatmasının yanısıra sağlıklı kiloda kalınmasını da sağlıyor.
Bilim insanları, iki meyve ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koyduç. Araştırmalar, haftada dört elma yemenin kalp hastalığından ölme riskini neredeyse %40 oranında azalttığını gösterdi. Elma ile benzer bir etkiyi gösteren bir meyve daha var. Muzlar da son derece faydalı – erken ölüm riskini yaklaşık %30 oranında düşürüyor. Eğer bu iki meyveyi haftada üç-dört kez tüketirseniz, erken ölüm ihtimalini neredeyse yarıya indiriyor.