Bu meyve 10 yıl tüketildiğinde ömrü uzatıyor: Ölme olasılığını yüzde 39 azaltıyor

Bilim insanları, iki meyve ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koyduç. Araştırmalar, haftada dört elma yemenin kalp hastalığından ölme riskini neredeyse %40 oranında azalttığını gösterdi. Elma ile benzer bir etkiyi gösteren bir meyve daha var. Muzlar da son derece faydalı – erken ölüm riskini yaklaşık %30 oranında düşürüyor. Eğer bu iki meyveyi haftada üç-dört kez tüketirseniz, erken ölüm ihtimalini neredeyse yarıya indiriyor.





