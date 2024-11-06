Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor
Son yıllarda Türkiye de dahil birçok ülkede popüler olan papaya, sabahları tüketildiğinde birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Soğuk iklimleri sevmeyen papaya, yetiştirilebilmesi için tropikal bir iklime ihtiyacı duyar. Ülkemizin güneyi, Antalya ve Muğla’nın Datça ilçesi papaya üretimi için en uygun koşullara sahiptir. Peki, papaya nasıl tüketilir? Papayanın faydaları neler?
Papaya, belirgin bir tada sahip canlı ve tatlı bir meyvedir. Sabahın erken saatlerinde veya aç
karnına papaya yemek çeşitli sağlık yararları sağlayabilir. Bu tropikal meyve enzimler, antioksidanlar ve çeşitli besinler açısından zengindir ve bu da onu kahvaltı öncesi diyetinize değerli bir katkı haline getirir. Papaya, lif, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve A, C, E ve K
gibi vitaminlerin mükemmel bir kaynağı olan düşük kalorili bir meyvedir.