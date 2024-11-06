Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor

Son yıllarda Türkiye de dahil birçok ülkede popüler olan papaya, sabahları tüketildiğinde birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Soğuk iklimleri sevmeyen papaya, yetiştirilebilmesi için tropikal bir iklime ihtiyacı duyar. Ülkemizin güneyi, Antalya ve Muğla’nın Datça ilçesi papaya üretimi için en uygun koşullara sahiptir. Peki, papaya nasıl tüketilir? Papayanın faydaları neler?

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 1

Papaya, belirgin bir tada sahip canlı ve tatlı bir meyvedir. Sabahın erken saatlerinde veya aç
karnına papaya yemek çeşitli sağlık yararları sağlayabilir. Bu tropikal meyve enzimler, antioksidanlar ve çeşitli besinler açısından zengindir ve bu da onu kahvaltı öncesi diyetinize değerli bir katkı haline getirir. Papaya, lif, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve A, C, E ve K
gibi vitaminlerin mükemmel bir kaynağı olan düşük kalorili bir meyvedir.

SAĞLIK HABERLERİ

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 2

157 gram ağırlığındaki bir dilim papaya yaklaşık 68 kalori içerir. Kilo verme rejiminde olanlar, lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle bu meyveyi özellikle faydalı bulabilirler.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 3

PAPAYA NASIL TÜKETİLİR?

Papaya meyvesi ile milkshake ya da smoothie hazırlayabilirsiniz. Meyve küplerini salataya da ekleyebilirsiniz. Papaya kurusu da satın alıp tüketebilirsiniz. Ayrıca tohumlarını hardal ve karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 4

GÖBEK YAĞLARINI ERİTİR

Eğer göbek yağlarınızı eritmek istiyorsanız, papaya ile arkadaş olun. Bu meyve, sık sık açlık hisseden ve kilo vermek için kendilerini aç bırakma ihtiyacı hissetmeyen kişiler için en iyisidir. Papaya, sabahın erken saatlerinde tüketildiğinde, gün boyunca açlık sancılarını bastırmanıza yardımcı olabilir. Kalorisi düşük ve lif oranı yüksek olduğundan, papaya açlığı kontrol etmeye yardımcı olur ve tokluk hissi vererek kilo yönetimine yardımcı olur.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 5

KALBİ KORUR

Papaya, kalp ile ilgili sorunları önlemeye yardımcı olan potasyum, lif ve vitaminler içerir. Bu besinler kolesterol seviyelerini normalleştirmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olarak kalp krizi ve felç riskini azaltabilir. Düşük şeker içeriği ve yüksek lif içeren papaya, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Bu, diyabet hastaları için faydalıdır ve kan şekeri seviyelerini sabit tutarak hipertansiyonu önler. Papayadaki papain enzimi doğal bir ağrı kesici görevi görür ve sitokin üretimi yoluyla iltihabı kontrol etmeye yardımcı olur.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 6

CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR

Papaya, bütçeyle parlak bir cilde sahip olmak isteyen kişiler için bir hazinedir. Papayanın doğal enzimleri ve antioksidanları ölü deri hücrelerini temizlemeye, gözenekleri temizlemeye ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olarak cilt sağlığını iyileştirir. Ayrıca yara iyileşmesini destekler ve yanmış ciltteki enfeksiyonları önler. Sabahın erken saatlerinde tüketildiğinde papaya bağırsak sağlığınızı rahatlatabilir ve iyi bir sindirim doğrudan parlak bir ciltle orantılıdır.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 7

KABIZLIK GİDERİR

Papayayı aç karnına yemek, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini kolaylaştırabilir, kabızlığı giderebilir ve sindirim sağlığını iyileştirebilir. Sindirim enzimleri yiyecekleri parçalamaya ve midenizi tamamen detoks etmeye yardımcı olabilir. Sabah tüketmek, mide fonksiyonlarınızı doğru notta baslatmanıza yardımcı olabilir.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 8

KANSERİ ÖNLER

Papayadaki likopen gibi antioksidanlar kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve oksidatif stresi azaltarak kanser riskini düşürür. Kadın sağlığı için de harikadır.

Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor - 9

ADET DÖNGÜNÜ DÜZENLER

Papayanın karoteni rahmi uyarabilir ve adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olarak adet kramplarını azaltır ve düzenliliği destekler.

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