Bu meyve aç karna yenildiğinde göbek yağlarını eritiyor: Tohumları hardal ve karabiber ekleyerek tüketiliyor

Papaya, belirgin bir tada sahip canlı ve tatlı bir meyvedir. Sabahın erken saatlerinde veya aç

karnına papaya yemek çeşitli sağlık yararları sağlayabilir. Bu tropikal meyve enzimler, antioksidanlar ve çeşitli besinler açısından zengindir ve bu da onu kahvaltı öncesi diyetinize değerli bir katkı haline getirir. Papaya, lif, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve A, C, E ve K

gibi vitaminlerin mükemmel bir kaynağı olan düşük kalorili bir meyvedir.