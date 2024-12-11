Bu otun fiyatını duyan dönüp bir daha bakıyor: Kilosu 5 bin liraya satılan bitkinin faydaları
Batman’ın Sason ilçesinin dağlarında doğal olarak yetişen ve görünümüyle yeşil soğana benzeyen zuzubak otu, nadir bulunması nedeniyle bu yıl kilosu 5 bin liradan satışa sunuluyor. Şifalı özellikleriyle bilinen bu bitkinin, özellikle kalp ve damar sağlığını destekleyici etkileri olduğu ifade ediliyor. Zuzubak otunun azalan miktarı, hem yerel halkın ilgisini artırıyor hem de piyasadaki değerini yükseltiyor.
Batman’ın Sason ilçesindeki Mereto ve Zoveser Dağları'nın eteklerinde yetişen zuzubak bitkisi, yöre halkı için değerli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Nadir bulunması ve şifalı özellikleriyle bilinen bu bitki, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle talep görüyor.