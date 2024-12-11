Bu otun fiyatını duyan dönüp bir daha bakıyor: Kilosu 5 bin liraya satılan bitkinin faydaları

Zuzubak otu, yüksek rakımlı dağlık bölgelerde yetişen şifalı bir bitkidir. Görünüm olarak taze soğana benzeyen bu bitki, pancar ailesine aittir ve bağışıklık sistemini güçlendirme, böbrek sağlığını destekleme ve iltihapları hafifletme gibi sağlık faydalarıyla bilinir. Özellikle grip ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı doğal bir destek olarak kullanılır. Bitkinin doğal yetişme ortamı, tamamen organik olmasını ve kimyasal katkı içermemesini sağlar, bu da onu değerli bir şifalı bitki yapar.