Bu saç rengi ölümcül hastalığın belirtisi! Grip bile hayati tehlike oluşturuyor

Doktorlar kayıt altına alınan vaka sayısından daha fazla vaka olup olmadığından emin değiller ancak bu sayı, bu durumun dünya genelinde yılda ortalama 15 kişiyi etkilediği anlamına geliyor.



Griscelli sendromunun üç tipi vardır ve hepsi karakteristik saç özellikleriyle ortaklaşa çalışsa da, her biri bu durumla yaşayan insanların yaşam kaliteleri açısından büyük farklılıklar gösterir.



Bu, saçtaki pigment miktarını etkileyen genetik bir durumdur, ancak her tip farklı bir biyolojik sistemi etkiler ve bu nedenle bir dizi belirtiye neden olur.