Bu saç rengi ölümcül hastalığın belirtisi! Grip bile hayati tehlike oluşturuyor
Uzman doktorlar bebeklerde en sık görülen ve hayatı önem taşıyan bir sendromun erken belirtilerini paylaştı. Dünyanın en çok dikkat çeken sağlık konularından biri olan ve milyonda bir görülen Griscelli sendromunun ciddi sonuçları olabiliyor. Bebeklerin doğdukları saç rengi uzmanlara göre aslında bu hastalığın ilk sinyallerinden biri olabiliyor.
Bağışıklık sistemini çökerten ve basit bir soğuk algınlığında bile hayati boyutları olabilen Griscelli sendromu oldukça nadir görülen bir hastalık. Griscelli sendromu bugüne kadar sadece birkaç yüz bebekte tespit edilmiş.
Griscelli sendromundaki en belirgin tanı bebeklerdeki saç rengi. Bu sendrom ayrıca cilde ve saça pigment veren hücrelerde sorunlara yol açar. Bu durumda bebekler gri-beyaz saçlara, kaşlara ve bazen de cilde sahip olabilirler.
Griscelli sendromu, nadir görülen genetik bir hastalıktır ve genellikle bağışıklık sistemi ile pigment hücrelerini etkiler.