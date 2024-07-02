Bu şampuanlar avuç avuç saç döküyor! Evinize bile sokmayın, 1 kez kullanmak kelliği tetikliyor
Sağlıklı saçlara sahip olmayı herkes ister. Ancak saçların sağlığını koruyabilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme ya da yanlış bakım ürünlerinin kullanımı saç sağlığını doğrudan etkiler. En sık görülen saç sorunlarının başında gelen saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve hayatın her döneminde görülebilir. Peki, kullandığınız şampuanların saç dökülmesine sebep olabileceğini biliyor muydunuz? Market raflarında en önce olan bazı şampuanların içeriğindeki zararlı kimyasallar saç derisine zarar vererek dökülmeleri tetikleyebiliyor.
Sağlıklı saçlara sahip olmak hem kadınların hem de erkeklerin ortak hayâli. Saç sağlığını korumak için günlük olarak pek çok alışkanlığa dikkat etmeniz gerekir. Saçlarınıza iyi bakmadığınızda saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. En sık görülen saç sorunlarından biri olan saç dökülmesiyle mücadele etmek zordur.