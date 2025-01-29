Bu sebzenin yaklaşık yüzde 92'si su içeriyor: Her gün tüketmek için 5 harika neden

1- İLTİHAPLA SAVAŞIR

2023 tarihli bir araştırmaya göre, kabak C vitamini ve diğer birkaç temel amino asidin harika bir kaynağıdır. Ayrıca, vücuttaki iltihabı azaltan çok miktarda tiamin içerir. Vücut, sık sıcaklık değişiklikleri ve susuzluk nedeniyle iltihaplanmaya daha yatkındır. Kabaj gibi sebzeler, iltihaplanma gibi mide rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olur ve bu tür mideyle ilgili rahatsızlıklardan kaçınmak için harika bir doğal stratejidir.





