Bu sebzenin yaklaşık yüzde 92'si su içeriyor: Her gün tüketmek için 5 harika neden
Kabak, birçok sağlık faydası sunan son derece besleyici bir sebzedir. İltihapla savaşmaya yardımcı olur, vücuda su depolar, sindirime yardımcı olur, cildi ve saçı güzelleştirir ve kilo kaybını destekler. Kabak tüketmek genel sağlığı desteklemek için gereklidir. Peki, kabak tüketmenin faydaları nelerdir?
Vücuda pek çok faydası olan ancak değeri bilinmeyen sebzelerden biri olan kabak; fırınlanmış, kızartılmış ve suyu sıkılmış şekilde tületilebilir. Hatta lezzetli bir kabak yemeği yapılabilir. Çok çeşitli olarak tüketilen bu sebze vücut için de pek çok fayda sağlar.