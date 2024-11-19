Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak
Bilim insanları, çığır açan bir keşif sonucunda, şiddetli Covid virüsüyle aktive olan hücrelerin birden fazla kanser türüyle savaşmak için ilaçla uyarılabileceğini buldu. Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir. Bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanserinde olumlu yanıt aldıklarını kaydetti.
ABD'li araştırmacılar, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında inanılmaz bir bağlantı buldu.
Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.