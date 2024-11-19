Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak

İLERLEMİŞ KANSER İÇİN UMUT

Araştırmanın henüz erken aşamalarda olmasına ve etkinliğinin sadece hayvanlarda incelenmesine rağmen, bu yaklaşımın diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş kanserli hastalara fayda sağlamak için kullanılabileceğine dair umut verdiği aktarıldı.

Özel hücreler geliştirilerek geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış kanser hastaları için potansiyel olarak yeni bir yol oluşturabilir.