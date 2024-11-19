Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak

Bilim insanları, çığır açan bir keşif sonucunda, şiddetli Covid virüsüyle aktive olan hücrelerin birden fazla kanser türüyle savaşmak için ilaçla uyarılabileceğini buldu. Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir. Bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanserinde olumlu yanıt aldıklarını kaydetti.

Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak - 1

ABD'li araştırmacılar, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında inanılmaz bir bağlantı buldu.

Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.

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Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak - 2

ÖZEL HÜCRELER KANSERLİLERE SALDIRIYOR

Bilim insanlarına göre, "uyarılabilen klasik olmayan monositler" veya "I-NCM'ler" diye bilinen bu özel hücreler kanser hücrelerine saldırıyor.

Araştırmacılara göre bu keşif, kanser tedavisi için yeni bir yol açıyor. Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir.

Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak - 3

OLUMLU YANIT ALINDI

Şiddetli Covid-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceğini bulan bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt gördüklerini kaydetti.

Bu sefer iyileştirecek! Covid virüsü kanser tedavisinde kullanılacak - 4

İLERLEMİŞ KANSER İÇİN UMUT

Araştırmanın henüz erken aşamalarda olmasına ve etkinliğinin sadece hayvanlarda incelenmesine rağmen, bu yaklaşımın diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş kanserli hastalara fayda sağlamak için kullanılabileceğine dair umut verdiği aktarıldı.

Özel hücreler geliştirilerek geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış kanser hastaları için potansiyel olarak yeni bir yol oluşturabilir.

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