Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor

Çok fazla kalsiyum, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Ciddi vakalarda, hiperkalsemi (kanda yüksek kalsiyum seviyeleri) gibi daha ciddi durumlara yol açabilir. Aşırı kalsiyum, magnezyum ve demir gibi diğer temel minerallerin emilimini engelleyerek potansiyel olarak eksikliklere ve dengesizliklere yol açabilir.