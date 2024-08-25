Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor

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Bir bardak sütten bir kaşık yoğurda kadar, vücudumuzu kalsiyumla beslemenin birkaç yolu vardır, çünkü kalsiyum kemikleri sağlıklı tutmak için gerekli bir mineraldir. Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için takviye vitamin kullananlardansanız bunun bazı riskleri olabilir.
Kalsiyum, kemik sağlığı, kas fonksiyonu ve sinir iletimi dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonları için gereklidir. Özellikle yaşlandıkça osteoporozu önlemeye ve güçlü kemikleri korumaya yardımcı olmak için kritik bir mineraldir.