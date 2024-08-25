Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor

Bir bardak sütten bir kaşık yoğurda kadar, vücudumuzu kalsiyumla beslemenin birkaç yolu vardır, çünkü kalsiyum kemikleri sağlıklı tutmak için gerekli bir mineraldir. Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için takviye vitamin kullananlardansanız bunun bazı riskleri olabilir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 1

Kalsiyum, kemik sağlığı, kas fonksiyonu ve sinir iletimi dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonları için gereklidir. Özellikle yaşlandıkça osteoporozu önlemeye ve güçlü kemikleri korumaya yardımcı olmak için kritik bir mineraldir.

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Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 2

Bununla birlikte, son araştırmalar kalsiyum takviyelerinin güvenliği hakkında, özellikle de kalp krizi riskini artırma potansiyelleri ile ilgili tartışmalara yol açmıştır.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 3

Kalsiyum, insan vücudundaki en bol bulunan mineraldir ve yaklaşık yüzde 99'u kemiklerde ve dişlerde depolanır. Kemik oluşumu ve bakımında önemli bir rol oynar ve osteoporoz gibi durumların önlenmesine yardımcı olur.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 4

Kemik sağlığının ötesinde, kalsiyum kas kasılmasında, kan pıhtılaşmasında ve sinir uyarılarının iletilmesinde rol oynar. Bu hayati fonksiyonlar nedeniyle, yeterli kalsiyum seviyelerini korumak genel sağlık için gereklidir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 5
Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 6

Ancak, kalsiyum veya takviyeleri kalp krizi riskinden sorumlu olabilir mi?

KALSİYUM TAKVİYELERİ VE KALP KRİZİ RİSKİ

Son çalışmalar, kalsiyum takviyeleri ile kalp hastalığı arasındaki potansiyel bağlantı konusunda endişeleri gündeme getirmiştir. Bazı araştırmalar, yüksek dozda kalsiyum takviyesi almanın kalp krizi riskini artırabileceğini öne sürmektedir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 7

The British Medical Journal'da yayınlanan önemli bir çalışma, kalsiyum takviyesi alan kişilerin, almayanlara kıyasla kardiyovasküler olay riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu, aşırı kalsiyum alımının atardamarlarda plak oluşumuna katkıda bulunup bulunmayacağı ve potansiyel olarak kalp krizlerine yol açıp açmayacağı konusunda sorulara yol açmıştır.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 8

KALSİYUM ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE NASIL TÜKETİLİR?

Kalsiyum takviyelerine başlamadan önce, diyetinizdeki kalsiyum alımınızı değerlendirin. Çoğu insan, süt ürünleri, yapraklı yeşillikler ve güçlendirilmiş gıdalar açısından zengin dengeli bir diyetle kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayabilir. Herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel ihtiyaçlarınızı değerlendirebilir, mevcut sağlık durumlarını göz önünde bulundurabilir ve uygun dozu önerebilirler.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 9

Takviyeler gerekliyse, ihtiyaçlarınıza en uygun kalsiyum türünü seçin; kalsiyum karbonat veya kalsiyum sitrat yaygın seçeneklerdir. Dozaj konusunda dikkatli olun; Önerilen günlük alım miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişir, ancak yetişkinler için genellikle 1.000 ila 1.200 miligram arasındadır.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 10

ÖNERİLEN MİKTARI AŞMAKTAN KAÇININ

Kalsiyum takviyeleri genellikle yemeklerle birlikte alındığında en iyi şekilde emilir. Yüksek dozlara ihtiyaç duyanlar için, emilimi artırmak ve olası yan etkileri en aza indirmek için alımı gün boyunca bölmeniz önerilir.

Aşağıdaki durumlarda kalsiyum takviyelerini kendi kendinize reçete etmeyin...

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 11

Doktorunuza danışmadan kalsiyum takviyeleri tüketmeyin. Kalp hastalığı veya kardiyovasküler sorunları olan kişiler kalsiyum takviyeleri konusunda özellikle dikkatli olmalıdır.

Yüksek dozlar mevcut durumları kötüleştirebilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Böbrek hastalığı veya böbrek taşı geçmişi olanlar, bu durumları kötüleştirebileceği için aşırı kalsiyum takviyesinden kaçınmalıdır.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 12

Kalsiyum takviyeleri, kan incelticiler ve bazı antibiyotikler dahil olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. İlaç kullanıyorsanız olumsuz etkileşimler olmadığından emin olmak için sağlık uzmanınıza danışın.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 13

Diyetinizle zaten yeterli kalsiyum tüketiyorsanız ve eksiklikleriniz yoksa, ek takviye gerekli olmayabilir ve potansiyel olarak sağlık risklerine yol açabilir. Zaten aşırı miktarda kalsiyum tükettiğinize ve bunun vücudunuza karşı çalıştığına dair belirtileri vücudunuz gösterir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 14

Çok fazla kalsiyum, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Ciddi vakalarda, hiperkalsemi (kanda yüksek kalsiyum seviyeleri) gibi daha ciddi durumlara yol açabilir. Aşırı kalsiyum, magnezyum ve demir gibi diğer temel minerallerin emilimini engelleyerek potansiyel olarak eksikliklere ve dengesizliklere yol açabilir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 15

Bazı çalışmalarda aşırı kalsiyum takviyesinin kardiyovasküler olay riskinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür. Yüksek kalsiyum seviyeleri arteriyel plak oluşumuna katkıda bulunabilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 16

Özellikle takviyelerden gelen yüksek kalsiyum alımı, ağrılı olan ve tıbbi müdahale gerektiren böbrek taşı geliştirme riskini artırabilir.
Kalsiyum değilse, kemiklerinizi sağlıklı tutmanın yolu budur

Bu vitamini içmek öldürebilir! Bir taneden ne olacak demeyin, kalp krizini tetikliyor - 17

Harvard'daki uzmanlar şunları öneriyor:

Yürüme, koşma, tenis ve diğerleri gibi ağırlık taşıyan egzersizler, kemikleriniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir.
Güneşten ve takviyelerden yeterli D vitamini almak da kemikler ve genel sağlık için iyidir. Ispanak, pazı, kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan K vitamini de kemik sağlığı açısından önemlidir.

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