Bu yaşlarda ölümcül olabiliyor! "Yaz ishali" deyip geçmeyin, belirtileri hafife almayın: Sandığınızdan çok daha tehlikeli
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte aşırı sıcak havaların da etkisiyle yaz ishali vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Yaz ishali özellikle çocuklarda çok sık görülebiliyor. Yaz ishali tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, yaz ishalinden korunmak için neler yapılabilir. İşte yanıtı...
Yaz ayları, sıcak hava koşulları ve nemin artmasıyla birlikte bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle şu sıralar "yaz ishali" çok sık görülüyor.
Yaz ishali genellikle yaz aylarında sıkça görülen ve bağırsak enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur.
Yaz ishalinin başlıca nedenleri arasında şunlar yer alabilir:
Bakteriyel enfeksiyonlar: Özellikle yeterince temizlenmemiş veya kontamine olmuş suların tüketilmesi sonucu oluşabilir. Örneğin, E. coli, Salmonella gibi bakteriler bu tür enfeksiyonlara sebep olabilir.