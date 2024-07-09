Bu yaşlarda ölümcül olabiliyor! "Yaz ishali" deyip geçmeyin, belirtileri hafife almayın: Sandığınızdan çok daha tehlikeli

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Genellikle yaz ishali kendiliğinden geçen ve tedavi edilebilen bir durumdur. Ancak bazı durumlarda özellikle çocuklar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve hayatı tehdit edebilir.

Örneğin:



İshal sırasında vücut büyük miktarda sıvı ve elektrolit kaybedebilir. Bu durum şiddetli dehidratasyona yol açabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.



Bakteriyel veya Viral Enfeksiyonların Komplikasyonları: Bazı bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, özellikle enfeksiyon yayılırsa veya tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara neden olabilir.





