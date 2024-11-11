Bu yöntemle eziyet olmaktan çıkıyor: İşte tane tane nar ayıklama yöntemi

SORUNSUZ NARLAR SEÇİN

Narın kabuğunda kesikler veya hasar olup olmadığına bakın. Eğer varsa, narın içi daha kolay çıkarılabilir. Ayrıca narın dış kısmına bastırdığınızda hafif bir esneklik hissediyorsanız, o nar olgunlaşmış ve yemeye hazır haldedir.