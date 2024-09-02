Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor
Cilt hastalıkları arasında en sık görülenlerden biri mantar enfeksiyonu. Genellikle saç derisi ve tırnaklarda kendini gösteren mantar enfeksiyonu, bulaşıcı bir hastalık. Deri tutulumunda genellikle pembe kırmızı renkli çoğunlukla yuvarlak bazen de kıvrımlı sınırları olan bazen de kahverengi renkte yayılmaya eğilimli Lezyonlar şeklinde görülen mantar enfeksiyonunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.
Mantar enfeksiyonu en sık görülen cilt hastalıklarının başında geliyor.Mantar adı verilen mikroorganizmaların yaptığı Sıklıkla deri saç , tırnak ve mukozaları tutan nadiren de iç organları tutabilen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.