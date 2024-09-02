Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor

Mantar enfeksiyonu genellikle uzman dermatoloji hekimleri tarafından muayene ile teşhis edilir.Ancak bazı şüpheli durumlarda ise lezyondan alınan minik bir sürün tünün direkt mikroskobik incelenmesi veya uygun ortamda kültürünün elde edilmesi şeklinde de teşhis konulabilir.



Lezyonun lokalizasyonuna göre lokal olarak krem sprey losyon şampuan ya da sistemik olarak ağızdan alınan tabletlerle tedavisi yapılabilmektedir. Ancak tedavide diğer bir önemli noktada mantar için uygun olan koşulların uzaklaştırılması yani bölgenin kuru tutulması bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de çok önemlidir.