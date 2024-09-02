Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor

Cilt hastalıkları arasında en sık görülenlerden biri mantar enfeksiyonu. Genellikle saç derisi ve tırnaklarda kendini gösteren mantar enfeksiyonu, bulaşıcı bir hastalık. Deri tutulumunda genellikle pembe kırmızı renkli çoğunlukla yuvarlak bazen de kıvrımlı sınırları olan bazen de kahverengi renkte yayılmaya eğilimli Lezyonlar şeklinde görülen mantar enfeksiyonunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 1

Mantar enfeksiyonu en sık görülen cilt hastalıklarının başında geliyor.Mantar adı verilen mikroorganizmaların yaptığı Sıklıkla deri saç , tırnak ve mukozaları tutan nadiren de iç organları tutabilen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

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Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 2

Deri tutulumunda genellikle pembe kırmızı renkli çoğunlukla yuvarlak bazen de kıvrımlı sınırları olan bazen de kahverengi renkte yayılmaya eğilimli Lezyonlar şeklinde ,saç tutulumunda kabuklanma kepeklenme bazen de saçtaki kılların altında iltihaplanma ve saç dökülmesi şeklinde tırnaklardaki tutulumunda ise tırnak kalınlaşması renk değişikliği şeklinde mukoza tutumunda akıntı şeklinde kendini gösterir.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 3

Özellikle terlemeye ve sürtünme ye eğilimli kıvrım bölgelerinde yani koltuk altları kasıklar, boyun ve Parmak aralar yine kadınlarda göğüs arası ,göğüs altları gibi bölgeler mantarın en sık görüldüğü bölgelerdir.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 4

MANTAR ENFEKSİYONUNU TETİKLEYEN NEDENLER

Ciltte oluşan mantarlar genellikle sıcak ve nemli ortamı sever. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak da mantar enfeksiyonları arabilir.

  • Sık ve aşırı terleme
  • Obezite
  • Duş sonrasında cildin tam olarak kurulanmaması nemli kalması veya çok sık duş alınması ya da terlemeyi arttıran sporların yapılması
  • Havuz duş küvet gibi ortak kullanım alanlarının veya terlik havlu gibi giysilerin ortak kullanılması
  • Yine terleme artışına sebep olan sıkı ve özellikle cilde hava aldırmayan sentetik giysilerin kullanılması
  • Bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir hastalığın bulunması
  • Antibiyotik kullanımı
  • Sağlıksız beslenme
  • Kötü hijyen şartları
  • Cildin PH sını bozan kimyasal içerikli cilt bakım ürünlerinin kullanılması
  • Hamilelik durumlarında mantar enfeksiyonu görülme sıklığı artar
Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 5

Mantar enfeksiyonu genellikle uzman dermatoloji hekimleri tarafından muayene ile teşhis edilir.Ancak bazı şüpheli durumlarda ise lezyondan alınan minik bir sürün tünün direkt mikroskobik incelenmesi veya uygun ortamda kültürünün elde edilmesi şeklinde de teşhis konulabilir.

Lezyonun lokalizasyonuna göre lokal olarak krem sprey losyon şampuan ya da sistemik olarak ağızdan alınan tabletlerle tedavisi yapılabilmektedir. Ancak tedavide diğer bir önemli noktada mantar için uygun olan koşulların uzaklaştırılması yani bölgenin kuru tutulması bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de çok önemlidir.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 6

İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİR

Mantar enfeksiyonu insandan insana temas yoluyla ya da hayvandan insana temas yoluyla bulaşabilir. Uygun zemin ve şartlar tekrar oluştuğunda mantar enfeksiyonu da tekrarlayabilir bu yüzden tedavi sonrasında enfeksiyona zemin hazırlayan şartların önlenmesi nüks olmaması açısından çok büyük bir önem arz eder.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 7

Mantar enfeksiyonları, genellikle cilt, tırnaklar ve mukozal bölgelerde görülür. Belirtileri enfeksiyonun türüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 8

1. Cilt Mantar Enfeksiyonları:

Kızarıklık: Enfekte bölgede cilt renginin değişmesi.

Kaşıntı: Enfekte bölgede yoğun kaşıntı.

Kuru ve Pullanmış Cilt: Enfekte bölgede cildin kuru ve pul pul olması.

Kabarcıklar: Ciltte küçük kabarcıklar veya veziküller oluşabilir.

Açık Renkli Lekeler: Ciltte açık renkli lekeler oluşabilir, özellikle tinea versicolor gibi durumlarda.

2. Tırnak Mantar Enfeksiyonları:

Tırnak Renginin Değişmesi: Tırnağın sararması, beyazlaşması veya kahverengileşmesi.

Tırnak Kalınlaşması: Tırnağın normalden daha kalın hale gelmesi.

Kırılma ve Çatlama: Tırnağın kırılgan ve çatlamış olması.

Tırnağın Kopması: Tırnağın bazen tamamen kopması veya ayrılması.

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 9

3. Mukoza Mantar Enfeksiyonları:

Ağız ve Boğaz: Pamukçuk (oral kandidiyazis) gibi durumlarda, ağızda beyaz, peynirimsi lekeler ve ağrı olabilir.

Vajinal Mantar Enfeksiyonları: Vajinada kaşıntı, yanma, akıntıda değişiklik (genellikle beyaz, yoğurt kıvamında) görülebilir

Bulaşıcı hastalıkların başında geliyor! En büyük belirtisi kaşıntı: Tedavi edilmezse yıllarca sürüyor - 10

4. Deri Altı Mantar Enfeksiyonları:

Şişlik: Deri altındaki bölgelerde şişlik veya iltihaplanma.

Ağrı: Enfekte bölgede ağrı veya hassasiyet.

Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Doğru tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmanız gerekir.

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