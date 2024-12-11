Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor

Alanında uzman kişilere göre, yanlış yaptığınız şeylerin giderek artan listesine burnunuzu sümkürmeyi de ekleyebilirsiniz. Üst düzey bir doktor, geleneksel burun sümkürmenin burun kanamalarına ve kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, doğru yöntem nedir? Burnunuzu nasıl silmelisiniz?

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 1

Chicago'da bulunan çocuk alerji uzmanı Dr. Zachary Rubin'e göre , her iki burun deliğinden hava ve mukus vermek hassas burun kanallarına aşırı baskı uygulayarak onlara zarar verebilir. Dr. Rubin, bu basıncın virüs ve bakterileri burun bölgesinden burun kanalının arkasına itebileceğini ve burada 'tehlikeli' olabileceğini söyledi.


SAĞLIK HABERLERİ

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 2

Bunun nedeni, östaki borularının boğazın arkasında yer alması ve burnu orta kulağa bağlamasıdır.

Dr. Rubin, 487 bin Instagram takipçisine yaptığı açıklamada, "Çok sert üflerseniz, mukus, bakteri ve virüsleri östaki borusuna kaydırabilir ve potansiyel olarak kulak enfeksiyonu riskini artırabilirsiniz" dedi.


Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 3

Doktorlar, burnun kuvvetlice sümkürülmesinin kulak zarının arkasındaki basınçta hızlı bir değişikliğe yol açabileceğini, bunun da kulaklarda ağrıya ve nadir durumlarda kulak zarının yırtılmasına neden olabileceğini söylüyor.

Doğu Anglia Üniversitesi'nde rinoloji profesörü olan Dr. Carl Philpott'a göre, çok nadir durumlarda burnunuzu çok sert bir şekilde sümkürmek, iç kulağın içindeki minik kemiklerin kırılmasına neden olabilir.

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 4

DOĞRU BURUN SİLME YÖNTEMİ NEDİR?

Dr. Philpott, "Çok nadiren, göz çukuru ile sinüsler arasındaki ince kemiğin çok sert üflemekten dolayı kırıldığını görüyoruz." dedi. Peki bunun yerine ne yapmalısınız?

Dr. Rubin, sinüslerdeki baskıyı azaltmak için hafifçe üflemeyi ve bir seferde bir burun deliğini temizlemeyi öneriyor.

Rubin açıklamasında şu bilgilere yer verdi: Burnunuzu silmenin en iyi yolu, bir burun deliğinizi kapatıp bir mendile yavaşça silmektir.

Çok sert yapmayın. Rahat olmalı.

"Daha sonra aynı işlemi diğer tarafta yapın ve sonrasında mikropları diğer insanlara yaymadığınızdan emin olmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkayın."

Çok fazla baskı uygulamak burundaki kan damarlarını çok fazla zorlayıp patlayabileceğinden burun kanamasına neden olabilir.

Bu tip burun kanamaları genellikle kendiliğinden durur ve tıbbi müdahale gerektirmez.

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 5

Rubin açıklamasında şu bilgilere yer verdi: Burnunuzu silmenin en iyi yolu, bir burun deliğinizi kapatıp bir mendile yavaşça silmektir.

Çok sert yapmayın. Rahat olmalı.

"Daha sonra aynı işlemi diğer tarafta yapın ve sonrasında mikropları diğer insanlara yaymadığınızdan emin olmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkayın."

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 6

Çok fazla baskı uygulamak burundaki kan damarlarını çok fazla zorlayıp patlayabileceğinden burun kanamasına neden olabilir.

Bu tip burun kanamaları genellikle kendiliğinden durur ve tıbbi müdahale gerektirmez.

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 7

BURUN TIKANIKLIĞI SEBEPLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Burun tıkanıklığı, burun içini kaplayan ince dokuların şişmesi ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için mukus üretmesi sonucu oluşur.

Burun akıntısı hiç bitmeyen bir sümük akışına neden olmasının yanı sıra, burun kanalları daralabilir ve bu da burnunuzdan nefes almayı biraz daha zorlaştırabilir.

Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor - 8

Ancak burnunuzu tıkayan tek şey soğuk algınlığı değildir. Alerjiler, sinüs enfeksiyonu ve bazı ilaçlar da aynı semptomlara yol açabilir.

Eczacılar, burun sümkürmeye alternatif olarak reçetesiz satılan dekonjestan spreyler kullanmayı ve başınızı sıcak su dolu bir kabın üzerine tutarak mukusu "buharla çıkarmayı" öneriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER