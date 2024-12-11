Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor

DOĞRU BURUN SİLME YÖNTEMİ NEDİR?

Dr. Philpott, "Çok nadiren, göz çukuru ile sinüsler arasındaki ince kemiğin çok sert üflemekten dolayı kırıldığını görüyoruz." dedi. Peki bunun yerine ne yapmalısınız?



Dr. Rubin, sinüslerdeki baskıyı azaltmak için hafifçe üflemeyi ve bir seferde bir burun deliğini temizlemeyi öneriyor.



Rubin açıklamasında şu bilgilere yer verdi: Burnunuzu silmenin en iyi yolu, bir burun deliğinizi kapatıp bir mendile yavaşça silmektir.



Çok sert yapmayın. Rahat olmalı.



"Daha sonra aynı işlemi diğer tarafta yapın ve sonrasında mikropları diğer insanlara yaymadığınızdan emin olmak için ellerinizi sabun ve suyla yıkayın."



Çok fazla baskı uygulamak burundaki kan damarlarını çok fazla zorlayıp patlayabileceğinden burun kanamasına neden olabilir.



Bu tip burun kanamaları genellikle kendiliğinden durur ve tıbbi müdahale gerektirmez.