Burnunuzu silirken yapılan büyük hata: Sümkürme şekliniz hasarı büyütüyor
Alanında uzman kişilere göre, yanlış yaptığınız şeylerin giderek artan listesine burnunuzu sümkürmeyi de ekleyebilirsiniz. Üst düzey bir doktor, geleneksel burun sümkürmenin burun kanamalarına ve kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, doğru yöntem nedir? Burnunuzu nasıl silmelisiniz?
Chicago'da bulunan çocuk alerji uzmanı Dr. Zachary Rubin'e göre , her iki burun deliğinden hava ve mukus vermek hassas burun kanallarına aşırı baskı uygulayarak onlara zarar verebilir. Dr. Rubin, bu basıncın virüs ve bakterileri burun bölgesinden burun kanalının arkasına itebileceğini ve burada 'tehlikeli' olabileceğini söyledi.