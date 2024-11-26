Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor

SOĞUK HAVA BURUN AKINTISINI TETİKLİYOR

Çarpıcı bir veri olarak, Dr. Sweet, soğuk havada burnun yarım litre veya daha fazla mukus üretebileceğini belirtti.



BU SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR DİKKAT!



Vazomotor rinit yani alerjik olmayan rinit olarak bilinen bu durum, özellikle şu gruplarda daha şiddetli seyrediyor:



