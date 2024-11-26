Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle burun akıntısı çok sık görülür. Burun akıntısı genellikle rahatsız edicidir. Ancak soğuk havalarda bu durum önlenilemez olabilir. Peki, kışın neden burnunuz akar? Uzman doktor çoğu kişinin rahatsız olduğu burun akıntısının nedenlerini açıkladı.
Burun akıntısı, burun içerisindeki mukozalardan aşırı sıvı üretimi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.
Genellikle soğuk algınlığı, grip, alerjik reaksiyonlar veya çevresel faktörlerden kaynaklanır. Akıntının rengi ve kıvamı, altta yatan neden hakkında bilgi verebilir. Şeffaf ve ince bir akıntı alerjik nedenlere işaret edebilirken, koyu renkli ve yoğun bir akıntı enfeksiyon belirtisi olabilir.