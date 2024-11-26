Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle burun akıntısı çok sık görülür. Burun akıntısı genellikle rahatsız edicidir. Ancak soğuk havalarda bu durum önlenilemez olabilir. Peki, kışın neden burnunuz akar? Uzman doktor çoğu kişinin rahatsız olduğu burun akıntısının nedenlerini açıkladı.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 1

Burun akıntısı, burun içerisindeki mukozalardan aşırı sıvı üretimi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.

Genellikle soğuk algınlığı, grip, alerjik reaksiyonlar veya çevresel faktörlerden kaynaklanır. Akıntının rengi ve kıvamı, altta yatan neden hakkında bilgi verebilir. Şeffaf ve ince bir akıntı alerjik nedenlere işaret edebilirken, koyu renkli ve yoğun bir akıntı enfeksiyon belirtisi olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 2

Uzmanlar, burun akıntısının genellikle ciddi bir durum olmadığını, ancak nefes alma zorluğu, yüksek ateş veya uzun süre devam eden belirtiler gibi durumlarda mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 3

Halk arasında sık görülen bu durum, tedavi edilmediğinde günlük yaşam kalitesini etkileyebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, burun akıntısının nedenine yönelik doğru bir teşhis ve tedavi önem taşır.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 4

Hennepin Healthcare Alerji Kliniği Tıbbi Direktörü Dr. John Sweet, burun akınyısıyla ilgili kimsenin bilmediği açıklamalarda bulundu. Dr. Sweet, "Soğuk rüzgar estiğinde, burun duyusu akacaktır. Burnun temel görevi, havayı akciğerlerimize ulaşmadan önce ısıtmak ve nemlendirmektir" dedi.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 5

Yapılan araştırmalar, insan burnunun sıfırın altındaki havayı anında 80 dereceye çevirebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Burnun arka kısmının %100 nem oranına sahip olması, akciğerlere giden havaya gerekli nemi sağlıyor.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 6


Dr. Sweet, "Burundaki kan damarları şişer ve genişler. Bu durum, tıkanıklık veya burun tıkanıklığı hissine neden olur" açıklamasında bulundu. Bu süreçte artan mukus üretimi, bazı kişilerde yoğun akıntıya neden olabiliyor.

Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 7

SOĞUK HAVA BURUN AKINTISINI TETİKLİYOR

Çarpıcı bir veri olarak, Dr. Sweet, soğuk havada burnun yarım litre veya daha fazla mukus üretebileceğini belirtti.

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Vazomotor rinit yani alerjik olmayan rinit olarak bilinen bu durum, özellikle şu gruplarda daha şiddetli seyrediyor:

  • Alerji hastaları
  • Astım hastaları
  • Egzama hastaları
  • 50 yaş üstü kadınlar
Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 8

Dr. Sweet, "Bu kişiler diğer çevresel alerjenlere karşı güçlü tepki gösterdikleri için, soğuk ve kuru havaya maruz kaldıklarında çok daha şiddetli refleks gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.

BURUN AKINTISINI TETİKLEYEN NEDENLER

Uzmanlar, benzer belirtilerin sadece soğuk havada değil, şu durumlarda da görülebileceğini belirtiyor:

  • Baharatlı yiyecekler tüketimi
  • Güçlü parfüm kokuları
  • Yaz aylarında klimalı ortamlara ani giriş
Burun akıntısının nedeni meğer buymuş: Bu işlevini çok az kişi biliyor - 9

BURUN AKINTISI NASIL ÖNLENİR?

Dr. Sweet, semptomları hafifletmek için şu önerilerde bulunuyor:

  • Yüze eşarp veya tozluk takılması
  • Burun spreyleri

Uzmanlar, bu önlemlerin soğuk hava kaynaklı burun akıntısını önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.
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