Bütün baş ağrılarının ortak noktası: Migrenin kaynağı ne? Tetikleyici mi, eşlikçi mi?
Yeni araştırma boyun ağrısı ve iltihabını migren ve gerilim tipi baş ağrılarıyla ilişkilendiriyor. Çalışmanın baş yazarı Nico Sollmann, bu kaslardaki değişikliklerin, bir kişinin son 30 gün içinde yaşadığı baş ağrısı gün sayısı ile boyun ağrısı arasındaki anlamlı ilişkiyi ortaya koyduğunu belirtti. Boyun ağrısını tedavi etmek her iki durumu da hafifletmenin anahtarı olabilir.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, boyun ağrısının baş ağrılarına, özellikle de gerilim tipi baş ağrısı ve migrene yol açabileceğini gösteriyor. The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar 50 kişi üzerinde boyun ağrısı ve baş ağrıları arasındaki ilişkiyi incelemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisini kullandılar.