Bütün baş ağrılarının ortak noktası: Migrenin kaynağı ne? Tetikleyici mi, eşlikçi mi?

FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ ETKİLİ OLUYOR

Klinik nöroloji profesörü Jessica Ailani, boyun ağrısını hafifletmek için çeşitli farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini belirtiyor. Bunlar arasında masaj, akupunktur, germe egzersizleri ve sıcak ya da soğuk kompresler (hangi yöntem kişinin daha rahat hissetmesine sebep oluyorsa) yer alıyor. Ayrıca, iş yerindeki ergonomik düzenin iyileştirilmesi ve uyku için daha destekleyici bir yastık kullanılması da faydalı olabilir. Ailani, araştırmaların, boyun kaslarındaki hassas noktalara baskı uygulamayı içeren miyofasyal gevşetme ve germe tekniklerinin migrenin şiddetini ve boyun hareketliliğini artırmada etkili olduğunu gösterdiğini ekliyor.