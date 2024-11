Bütün baş ağrılarının ortak noktası: Migrenin kaynağı ne? Tetikleyici mi, eşlikçi mi?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, boyun ağrısının baş ağrılarına, özellikle de gerilim tipi baş ağrısı ve migrene yol açabileceğini gösteriyor. The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar 50 kişi üzerinde boyun ağrısı ve baş ağrıları arasındaki ilişkiyi incelemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisini kullandılar.