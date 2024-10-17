Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir araştırması, nar çayının meme, prostat ve bağırsak gibi kanserlere karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu iddiaları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Birçok sağlık faydası içermesine rağmen, nar çayı doktorunuzun reçete ettiği tedavinin yerini almamalıdır. Sağlık hedeflerine ulaşmak için alınan nar çayı bir doktor veya tıbbi bitki uzmanı tarafından izlenmelidir