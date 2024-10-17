Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor

Narlar lezzetli çekirdekleriyle bilinirken, kabukları da sayısız fayda sunar. Özellikle meyvenin kabuğu kullanılarak hazırlanan nar çayı, polifenoller, flavonoidler, alkaloidler ve triterpenler açısından zengin içeriğiyle bilinir ve önemli antioksidan, iltihap giderici ve idrar söktürücü etkiler sunar. Bu çay boğaz ağrısı, diş eti iltihabı, diyabet ve yüksek tansiyonu gidermede faydalıdır.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 1

Nar çayı vücut sağlığı için faydalı olabilir. Şişkinliği, iltihapları, ishali, dizanteriyi ve kanamayı azaltmaya yardımcı olur, sindirimi iyileştirir ve karaciğeri güçlendirir. Antioksidanlarla doludur ve gıda ve ilaç koruyucu olarak iyi çalışır.

SAĞLIK HABERLERİ

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 2

ÖKSÜRÜĞE VE BALGAMA İYİ GELİR

Nar kabuğu çayı, özellikle öksürüğü ve boğaz ağrısını hafifletmede etkili olabilir. Geleneksel tıbbi uygulamalara göre, öksürüğü hafifletmek ve boğazınızdan balgamı boşaltmak için nar kabuğu çayını gargara olarak kullanın ve boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletin.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 3

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Nar çayı, yüksek trigliserit seviyelerini düşürme, HDL kolesterol seviyelerini iyileştirme ve artrit ve gut gibi rahatsızlıkları yönetme potansiyeline dikkat çekerek tamamlayıcı bir tedavi planının parçası olabilir. Çayın antioksidan özellikleri ayrıca kardiyovasküler hastalıkları önlemeye ve kanser önleme çabalarını desteklemeye yardımcı olabilir.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 4

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir araştırması, nar çayının meme, prostat ve bağırsak gibi kanserlere karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu iddiaları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Birçok sağlık faydası içermesine rağmen, nar çayı doktorunuzun reçete ettiği tedavinin yerini almamalıdır. Sağlık hedeflerine ulaşmak için alınan nar çayı bir doktor veya tıbbi bitki uzmanı tarafından izlenmelidir

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 5

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER

Sivilce gibi cilt sorunları için, kabukların antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri döküntüler, sivilceler ve akne ile mücadeleye yardımcı olur. Kabuk çayı ayrıca ölü deri hücrelerini gidermek için yüz maskesi veya peeling olarak da kullanılabilir.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 6

Cildin detoksu bir diğer faydadır. Nar kabuklarındaki antioksidanlar vücudun zararlı kimyasalları ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir. Nar kabukları ayrıca kepek ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir. Toz haline getirilmiş kabuk, saç yağı ile karıştırıldığında ve köklere uygulandığında bu sorunlarla etkili bir şekilde mücadele edebilir.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 7

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Ayrıca, nar kabuğu çayı diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar için risk faktörlerini azaltabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir çalışmadan alınan referanslar, 1.000 mg nar kabuğu özünün önemli antiinflamatuar etkilere sahip olduğunu ve aşırı kilolu veya obez kişilerde kan şekeri ve kolesterol seviyelerini yönetmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 8

NAR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Hazırlanışı basittir. 10 gram nar kabuğunu bir bardak suda kaynatın, beş dakika kaynamaya bırakın, sonra beş dakika daha kapalı olarak demleyin. Çayın günde iki ila üç kez içilmesi önerilir.

Faydalarına rağmen, çay aşırı tüketildiğinde mide bulantısı, kusma veya mide tahrişi gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, acil tıbbi bakım gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlar da meydana gelebilir. İki yaşın altındaki çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, mide ülseri olan kişiler ve nar alerjisi olan herkes için kısıtlamalar geçerlidir.

Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor - 9

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.  Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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