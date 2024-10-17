Bütün şifası kabuğundaymış: Kaynatılıp içildiğinde kolesterolü, şekeri düşürüyor
Narlar lezzetli çekirdekleriyle bilinirken, kabukları da sayısız fayda sunar. Özellikle meyvenin kabuğu kullanılarak hazırlanan nar çayı, polifenoller, flavonoidler, alkaloidler ve triterpenler açısından zengin içeriğiyle bilinir ve önemli antioksidan, iltihap giderici ve idrar söktürücü etkiler sunar. Bu çay boğaz ağrısı, diş eti iltihabı, diyabet ve yüksek tansiyonu gidermede faydalıdır.
Nar çayı vücut sağlığı için faydalı olabilir. Şişkinliği, iltihapları, ishali, dizanteriyi ve kanamayı azaltmaya yardımcı olur, sindirimi iyileştirir ve karaciğeri güçlendirir. Antioksidanlarla doludur ve gıda ve ilaç koruyucu olarak iyi çalışır.