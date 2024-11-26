C vitamini deposu doğal kaynak: Vücuda direnç yükleyerek hastalıkları kovuyor
Popüler bir kış meyvesi olan Hint Bektaşi üzümü diğer adıyla Amla, C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Amla bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir. Sindirime yardımcı olur ve kan şekerini düzenler. Düzenli olarak Hint bektaşi üzümü tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunur. Peki, bu faydalar nelerdir?
Dünya genelinde en sevilen kış meyvelerinden biri olan Amla, besin değeri açısından zengin bir meyvedir. Amla, bağışıklığı artıran vitamin olan C vitamini açısından zengindir. Diğer meyvelerin çoğunu geride bırakan olağanüstü bir C vitamini konsantrasyonuna sahiptir.