C vitamini deposu doğal kaynak: Vücuda direnç yükleyerek hastalıkları kovuyor

Hint bektaşi üzümünü ya da diğer adıyla amlayı diğer meyvelerden ayıran şey, benzersiz tanenlerine atfedilen bir özellik olan, işlendikten veya kurutulduktan sonra bile C vitaminini koruyabilme yeteneğidir. Bu antioksidan güç merkezi bağışıklığı, cilt sağlığını ve yara iyileşmesini destekler ve oksidatif stresle savaşır.