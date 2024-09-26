C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor
C vitamini günlük sağlığınızı korumada önemli bir rol oynar. Doğal kaynaklardan kolayca elde edilebilen C vitamini, vücutta depolanamadığı için birçok kişide C vitamini eksikliği gelişebilir. Bu nedenle, her gün diyetinize bir C vitamini kaynağı eklemelisiniz. C vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bu durum vücudunuzda bazı belirtilerle ortaya çıkabilir.
1- SIK SIK HASTALANIRSINIZ
Karşınıza çıkan her solunum yolu enfeksiyonuna ve virüse yakalanıyorsanız, C vitamini alımınızı artırmanız gerekebilir.
C vitamini, hücreleri oksidatif stresten koruyan ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bir antioksidandır. Bu antioksidan vitamin ayrıca yara iyileşmesini ve sağlıklı kolajen oluşumunu destekler.