C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor

C vitamini günlük sağlığınızı korumada önemli bir rol oynar. Doğal kaynaklardan kolayca elde edilebilen C vitamini, vücutta depolanamadığı için birçok kişide C vitamini eksikliği gelişebilir. Bu nedenle, her gün diyetinize bir C vitamini kaynağı eklemelisiniz. C vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bu durum vücudunuzda bazı belirtilerle ortaya çıkabilir.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 1

1- SIK SIK HASTALANIRSINIZ

Karşınıza çıkan her solunum yolu enfeksiyonuna ve virüse yakalanıyorsanız, C vitamini alımınızı artırmanız gerekebilir.

C vitamini, hücreleri oksidatif stresten koruyan ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bir antioksidandır. Bu antioksidan vitamin ayrıca yara iyileşmesini ve sağlıklı kolajen oluşumunu destekler.

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C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 2

C vitamini, en son enfeksiyonları önlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeleri tüketmiyorsanız, vücudunuz onu arzuluyor olabilir.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 3

2- YARALAR YAVAŞ İYİLEŞİR

Ameliyat, kesik veya diğer yaralardan iyileşmekte sorun yaşıyorsanız, C vitamini alımınızı artırmayı düşünebilirsiniz. Çalışmalara göre, ameliyattan sonra yüksek dozda C vitamini alan hastaların yarısından fazlası, takviye almayanlara göre daha hızlı iyileşti. C vitamini, cildi pürüzsüz ve elastik tutan bir protein olan sağlıklı kolajeni destekler.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 4

Yeterli C vitamini olmadan, vücudunuz yaşlandıkça yeterli yeni kolajen üretmez, bu nedenle birçok yaşlı bireyin yanaklarında ve ellerinde kırışıklıklar olur. Bu nedenle, genç görünümlü bir cilt istiyorsanız (kim istemez ki?), kivi ve portakal gibi yeterli miktarda meyve tüketin.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 5

3- HER ZAMAN YORGUN HİSSEDERSİNİZ

Yorgunluk, daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olabileceğinin bir göstergesidir. Sürekli yorgunsanız ve diyetinizde veya yaşam tarzınızda hiçbir şeyi değiştirmediyseniz, bunun nedeni vücudunuzdaki düşük C vitamini seviyeleri veya iskorbüt hastalığının erken evreleri olabilir. Ancak, yorgunluğun çok sayıda nedeni vardır. Yorgunsanız, yorgunluğunuzun kaynağını ve daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için bir değerlendirme ve kan testi için doktorunuza görünün.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 6

4- CİLT SORUNLARI

Yeterli C vitamini almazsanız, bazı belirgin cilt değişiklikleri görebilirsiniz. Düşük C vitamini seviyeleri genellikle kırmızı veya renksiz cilt bölgelerine neden olur. Morarma yaygındır, özellikle de morlukların genellikle bulunmadığı dirsek iç kısımlarında. Ağzınızın köşelerinde kuruluk ve çatlama.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 7

5- VÜCUTTA MORLUKLAR

Normalden daha fazla morarma gözlemlediyseniz, bunun nedeni C vitamini eksikliği olabilir. Vitamin kanın pıhtılaşmasını destekler ve vücudun dokularını sağlam tutar. Sisteminizde yeterli miktarda yoksa, hızlı morarmaya neden olabilir.

Bu nedenle, sabah ritüeliniz sırasında bir yere çarptığınızda korkunç siyah-mavi lekeyle karşılaşırsanız, dozunuzu artırmayı düşünün. Vücudunuzun yiyeceklerden veya takviyelerden yeterli C vitamini emmesi haftalar alabilir.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 8

Düşük trombosit sayısı morarmanın bir başka nedenidir, bu nedenle C vitamini eksikliğiniz olduğuna karar vermeden önce kapsamlı bir kontrol ve kan testi yaptırın.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 9

6- DİŞ ETİ KANAMASI

C vitamini, diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek etkili bir antioksidandır. Bir çalışma, düşük C vitamini seviyelerine sahip hastaların diş eti kanaması yaşama olasılığının 1,16 kat daha fazla olduğunu keşfetti.

Diş eti kanaması, C vitamini eksikliği olan iskorbüt hastalığının da göstergesi olabilir. Diş etleriniz kanıyorsa, diş eti hastalığını ekarte etmek için diş hekiminize danışırken daha fazla C vitamini açısından zengin yiyecekler yiyin.

C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor - 10

7- EKLEM AĞRILARI

Eklem ağrısı, C vitamini eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biridir. Herhangi bir eklemi etkileyebilir, ancak en yaygın olarak dizlerde ve kalçalarda görülür. C vitamini eksikliği neden eklem ağrısına neden olabilir? C vitamini, eklemleri güçlendirmeye yardımcı olan sağlıklı kolajen oluşumunu destekler. Yeterince tüketmezseniz, eklemleriniz zarar görebilir. Semptomlar arasında hareket ettiğinizde ağrıyan eklemler, eklemlerinizin etrafında sertlik, şişme ve morarma ve eklemlerinize yakın kas veya tendonlarda ağrı bulunur.

Bu semptomlarınız varsa, bir doktora görünmeniz önemlidir. Ancak eklemlerinizi sağlıklı tutmak için diyetinizde yeterli C vitamini aldığınızdan emin olun.

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