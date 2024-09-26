C vitamini eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi! Bu hastalıkları beraberinde getiriyor

3- HER ZAMAN YORGUN HİSSEDERSİNİZ

Yorgunluk, daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olabileceğinin bir göstergesidir. Sürekli yorgunsanız ve diyetinizde veya yaşam tarzınızda hiçbir şeyi değiştirmediyseniz, bunun nedeni vücudunuzdaki düşük C vitamini seviyeleri veya iskorbüt hastalığının erken evreleri olabilir. Ancak, yorgunluğun çok sayıda nedeni vardır. Yorgunsanız, yorgunluğunuzun kaynağını ve daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için bir değerlendirme ve kan testi için doktorunuza görünün.