C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor: Kilo vermeyi hızlandıran besinlerin listesi

LİMON

Limonlar oldukça çok yönlüdür ve diyetiniz için harika C vitamini kaynağıdır. Bir limonda yaklaşık 30 mg C vitamini bulunabilir ve limondaki sitrik asit metabolizmanızı hızlandırmaya ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

Limon suyu içmek sindirime yardımcı olabilir, şişkinliği azaltabilir ve hidrasyonu artırabilir. Hızlıca sıkıldığında, kilo verme çabalarınızı destekleyecek lezzetli, düşük kalorili bir içecek yapmak için limon çaya veya suya eklenebilir.