C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor: Kilo vermeyi hızlandıran besinlerin listesi

C VİTAMİNİ YAĞ YAKIMINI NASIL DESTEKLER?

C vitamininin vücudun yağ yakma yeteneğinde önemli bir rol oynadığı test edilmiştir. Hücrelere giren ve yakıt olarak yağ kullanmalarına yardımcı olan bir amino asit olan karnitinin sentezlenmesine yardımcı olur. Bu süreç, vücudunuzun enerji için yağ yakmasını da zorlaştırabilen düşük C vitamini seviyelerinden etkilenebilir. Bu nedenle, C vitamini açısından zengin daha fazla öğün yemek, vücudunuzun yağ yakma kapasitesini kesinlikle artıracak ve bir bütün olarak metabolizma hızınızı yükseltecektir.