Cam kenarında, balkonda duruyor! Faydasını duyan şaşırıyor: Suyunu sıkıp içinde böbreklerdeki toksinleri temizliyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Doğada bulunan bazı bitkiler vücut için oldukça şifalı. Sindirime yardımcı olan, bağışıklığı güçlendiren, stresi azaltan bir bitki var ki şifası tüm dünyanın dilinde.
Fesleğen güzel kokusuyla genenllikle herkesin sevdiği bir bitki. Fesleğen yüzyıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılıyor. Genellikle soğuk algınlığını hafifletmek için kullanılan fesleğen solunum sorunlarına da iyi geliyor. Fesleğen suyunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor.