Cam kenarında, balkonda duruyor! Faydasını duyan şaşırıyor: Suyunu sıkıp içinde böbreklerdeki toksinleri temizliyor

2- STRESİ AZALTIR

Fesleğen ayrıca adaptojenik özellikleriyle de bilinir, yani vücudun strese uyum sağlamasına yardımcı olur ve zihinsel berraklığı destekler. Fesleğen suyu içmek stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürebilir ve böylece stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı olur.

Bu, ruh halinin iyileşmesine ve genel olarak daha iyi zihinsel refaha yol açabilir. Ayrıca odaklanma ve hafıza gibi bilişsel işlevleri de geliştirebilir.