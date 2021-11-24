Cambridge Üniversitesi: Açık havada bile maske takılmadığında sosyal mesafe uygulaması anlamsız

Çalışmanın baş yazarı D.r Shrey Trivedi, farklı bireysel öksürüklerin damlacık dağılımı açısından farklılık gösterebileceğini söyledi.

Trivedi, "Her öksürdüğümüzde farklı miktarda sıvı yayarız. Yani bir kişiye Covid-19 bulaşmışsa çok sayıda veya çok az virüs partikülü yayıyor olabilir. Ancak havadaki türbülans bu damlacıkları, çok daha uzaklara taşıyabilir" dedi.