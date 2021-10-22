Cambridge Üniversitesi'nden demans ve felce karşı önemli adım: Laboratuvarda mini beyinler geliştirildi

Çalışmamızın bize sunduğu şey bu. Sadece hastalığın erken safhalarında (bir hasta herhangi bir semptom yaşamadan çok önce) neler olabileceğini görmekle kalmıyor, aynı zamanda rahatsızlıkların her hücrede zaman içinde nasıl değiştiğini de görebiliyoruz” dedi.