Cambridge Üniversitesi’nden devrim niteliğinde çalışma: Bir kadının cilt hücreleri 30 yaş gençleştirildi

Reik, ilk uygulamalardan bazılarının, iyileşmeyi hızlandırmanın bir yolu olarak, vücudun kesilmiş veya yakılmış bölgelerindeki yaşlı insanların cildini gençleştirecek ilaçlar geliştirmek olabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, bir yarayı simüle eden deneylerde, gençleşmiş cilt hücrelerinin daha hızlı hareket ettiğini göstererek, prensipte bunun mümkün olduğunu gösterdi.

Bir sonraki adım ise yeni teknolojinin kas, karaciğer ve kan hücreleri gibi diğer dokular üzerinde çalışıp çalışmayacağını görmek.