Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva

Kahve en fazla tercih edilen içeceklerden biri. Kahve sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Metabolizmayı hızlandıran ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan kahve, sindirim sistemini düzenler. Ayrıca, düzenli tüketim Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, kahvenin faydasını artırmak için içine tereyağ ekleyerek tüketilmesini öneriyor.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 1

Kahve, binlerce yıldır farklı coğrafyalarda insanların yaşamına lezzet, enerji ve sohbet kattı. Tropikal bölgelerde yetişen kahve ağacının meyvelerinden elde edilen kahve, işlenip kavrulduktan sonra dünya genelinde milyonlarca insanın günlük hayatının vazgeçilmezi haline geliyor.

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Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 2

Efsaneye göre kahvenin hikâyesi, Etiyopya’da keçilerini otlatan bir çobanın keşfiyle başladı. Orta Çağ’da Yemen’den Arap Yarımadası’na yayılan kahve, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’a ulaştı ve buradan Avrupa’ya taşındı. Bugün Brezilya, Kolombiya, Vietnam gibi ülkeler kahve üretiminde dünya liderleri arasında yer alıyor.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 3

Kahve, dünya genelinde farklı pişirme yöntemleriyle tüketiliyor. Espresso, latte, filtre kahve gibi modern yorumların yanı sıra Türk kahvesi ve cezve kahvesi gibi geleneksel çeşitler de kahve tutkunlarının favorisi.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 4

Kafein içeriği sayesinde enerji veren kahve, metabolizmayı hızlandırıp zihinsel odaklanmayı artırıyor. Antioksidan açısından zengin olan bu içecek, ölçülü tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sunuyor.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 5

1. Zihinsel performansı artırır

Kahve, odaklanmayı artırarak beyin fonksiyonlarını destekler. Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

2. Antioksidan deposu

Kahve, serbest radikallere karşı vücudu koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Bu özellik, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirici etki sağlar.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 6

3. Metabolizmayı hızlandırır

Bir fincan kahve, metabolizmayı hızlandırarak enerji harcamasını artırabilir. Özellikle spor öncesi tüketilen kahve, fiziksel performansı destekler.

4. Kalp sağlığını destekler

Araştırmalar, günde 1-2 fincan kahve tüketiminin kalp damar sağlığına olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Düzenli ve ölçülü tüketim, kalp krizi riskini azaltabilir.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 7

5. Diyabet riskini azaltır

Yapılan çalışmalar, kahve içen bireylerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin içmeyenlere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Kafeinsiz kahve de bu faydayı sağlayabiliyor.

6. Ruh halini iyileştirir

Kahve, depresyon riskini azaltan ve mutluluk hissini artıran serotonin ve dopamin salgısını tetikleyebilir. Ayrıca, sosyal bir içecek olması sebebiyle kahve keyfi stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 8

Kahve , düzenli ve kararında tüketildiğinde vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kahve faydaları birçok farklı alanda kendisini gösterir. Psikolojik alandan fiziksel alana kadar birçok yerde Türk kahvesi faydalarını gözlemlemek mümkündür. Tabi ki aşırı tüketime bağlı olarak kahve zararları ve faydaları değişkenlik gösterir. Günde belirli bir ölçüde kahve tüketimi gerçekleştirmek gerekir. Aşırıya kaçılması halinde faydadan çok zarar görülmeye başlanır.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 9

CANAN KARATAY'IN ÖNERİSİ TEREYAĞ VE KAHVE

Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için kahveyi terayağı ile birlikte tüketilmesini öneriyor. Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağı ve kahve ikilisinin sağlık için çok faydası olduğunu belirtti. "Kahveye tereyağı eklemek her türlü soruna çözüm" cümleleriyle öneriyi sunan Karatay, özellikle kalp rahatsızlığı olanlara dikkati çekti.

Araştırmalara göre; tereyağlı kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca felç, inme ve tip-2 diyabet riskini de azaltıyor. Karatay'ın "Her derde deva" dediği tereyağlı kahve, yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecine de katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra iştahı bastırabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Beyin hücrelerini koruma potansiyeline sahip olup bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva - 10

NASIL PİŞİRİLİR?

1 fincan suya 1 tatlı kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ardından kahveyi ocakta kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tereyağı tamamen eriyene dek karışımı bekletin. Kahve köpüklü bir hal aldığında ve hafifçe kaynamaya başladığında fincanlara dökerek servis edebilirsiniz.

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