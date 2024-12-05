Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva

CANAN KARATAY'IN ÖNERİSİ TEREYAĞ VE KAHVE

Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için kahveyi terayağı ile birlikte tüketilmesini öneriyor. Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağı ve kahve ikilisinin sağlık için çok faydası olduğunu belirtti. "Kahveye tereyağı eklemek her türlü soruna çözüm" cümleleriyle öneriyi sunan Karatay, özellikle kalp rahatsızlığı olanlara dikkati çekti.



Araştırmalara göre; tereyağlı kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca felç, inme ve tip-2 diyabet riskini de azaltıyor. Karatay'ın "Her derde deva" dediği tereyağlı kahve, yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecine de katkı sağlıyor.



Bunun yanı sıra iştahı bastırabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Beyin hücrelerini koruma potansiyeline sahip olup bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.