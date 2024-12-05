Canan Karatay "her soruna çözüm" dedi ve önerdi: Kahveyi böyle içmek her derde deva
Kahve en fazla tercih edilen içeceklerden biri. Kahve sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Metabolizmayı hızlandıran ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan kahve, sindirim sistemini düzenler. Ayrıca, düzenli tüketim Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, kahvenin faydasını artırmak için içine tereyağ ekleyerek tüketilmesini öneriyor.
Kahve, binlerce yıldır farklı coğrafyalarda insanların yaşamına lezzet, enerji ve sohbet kattı. Tropikal bölgelerde yetişen kahve ağacının meyvelerinden elde edilen kahve, işlenip kavrulduktan sonra dünya genelinde milyonlarca insanın günlük hayatının vazgeçilmezi haline geliyor.