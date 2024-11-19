Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve yaşam boyu hastalıklardan vücudu korumak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeniz gerekiyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme önerileriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, vücudu korumak için sabahları tüketilmesi gereken 5 bin yıllık şifa deposunu işaret etti.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 1

Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için önerilerden bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bin yıllık şifa deposu olarak adlandırılan besinin her zaman düzenli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 2

Herkesin evinde olan ve genellikle pekmezle birlikte karıştırılıp tüketilen tahin tek başına sifa deposuymuş.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 3

Tahin içerdiği yüksek protein, sağlıklı yağ asitleri ve kalsiyum sayesinde hem besleyici hem koruyucu bir gıda olma özelliği taşıyor. Canan Karatay daha sağlıklı bir yaşam için günde 1 kaşık tahin tüketmek gerektiğini belirtiyor.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 4

GÜÇLÜ E VİTAMİNİ KAYNAĞI VE CİLT DOSTU

Canan Karatay'ın önerdiği tahin E vitamini bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Bu sayede cildi besleyen tahin ciltte görülen akne ve sivilce gibi zararlı oluşumlara karşı bizleri korur. Kırışıklıkları gidermeye de yardımcıdır.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 5

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tahin aynı zamanda doymamış yağ asileri içerdiğinden kalp sağlığını olumlu etkiler. Kolesterol seviyelerini dengeleyen tahin kalp damarlarında tıkanıklık riskinin önüne geçer. Bu sayede kalp krizi ve felç riskini de önemli ölçüde düşürür.

Tahin aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır. Tahinin düzenli tüketilmesi özellikle kış aylarında dönemsel hastalılara karşı vücudu korumaya alır. Canan Karatay'a göre tüm faydalarından yararlanmak için günde 1 kaşık tahini sabahları aç karnına tüketmek yeterlidir.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 6


Kış aylarında pekmezle birlikte karıştırılıp tüketilen tahin, tek başına da tüketilebilir. Yüksek oranda tekli veya çoklu doymamış yağlar içeren tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmeye yardım eder.

Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 7

SABAHLARI TAHİN TÜKETMENİN FAYDALARI

  • Lignan adı verilen antioksidanlar içeren tahin, düzenli ve aşırıya kaçmayan tüketimiyle birlikte kandaki kolesterol seviyesini düşürme konusunda destek olur.
  • Yine yüksek oranda antioksidan içeren tahin, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra kalp hastalığı ve felç riskini düşürmeye yardımcı olmasıyla bilinir.
  • Çoklu doymamış yağ asitleri, proteinler, E vitamini, sesamin, sesamolin ve sesamol gibi lignanlar açısından zengin olan tahin, kişideki yüksek kan basıncını sağlıklı seviyelere getirir.
  • Susam tohumundan elde edilen tahinin içindeki antioksidanların beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olarak özellikle demans ve Alzheimer gibi hastalıkların semptomlarını azalttığı görülmüştür.
Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor - 8

  • Tahin, vücuttaki serbest radikal hasarını önlemeye ve kalp hastalığı, kanser gibi bazı hastalıklarla mücadele edebilecek lignan adı verilen antioksidanlar içerir.
  • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını korumaya yardım edebilecek bileşikler içeren tahin, ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
  • Tahinin vücut sağlığı için sunduğu yararlar yadsınamaz bir gerçektir ancak dozunda tüketimi de olası yan etkilerinin meydana getirebileceği komplikasyonlara karşı da dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
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