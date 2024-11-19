Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tahin aynı zamanda doymamış yağ asileri içerdiğinden kalp sağlığını olumlu etkiler. Kolesterol seviyelerini dengeleyen tahin kalp damarlarında tıkanıklık riskinin önüne geçer. Bu sayede kalp krizi ve felç riskini de önemli ölçüde düşürür.



Tahin aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır. Tahinin düzenli tüketilmesi özellikle kış aylarında dönemsel hastalılara karşı vücudu korumaya alır. Canan Karatay'a göre tüm faydalarından yararlanmak için günde 1 kaşık tahini sabahları aç karnına tüketmek yeterlidir.