Canan Karatay ısrarla öneriyor: 5 bin yıllık şifa kaynağının 1 kaşığı hastalıkları kovuyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve yaşam boyu hastalıklardan vücudu korumak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeniz gerekiyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme önerileriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, vücudu korumak için sabahları tüketilmesi gereken 5 bin yıllık şifa deposunu işaret etti.
Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için önerilerden bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bin yıllık şifa deposu olarak adlandırılan besinin her zaman düzenli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.