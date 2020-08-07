Canlı renkleriyle göz kamaştıran yaz meyvelerinin faydaları neler?

ntv.com.tr 07.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 13:24
Dengeli bir beslenme ile vücudun ihtiyacı olan besin öğesi gereksinimlerini karşılamak için her besin grubunda yer alan besin türlerinin yeterli miktarlarda tüketilmesi gerekiyor.
Yaz ayları, sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde taze meyve ve sebzelerin taze olarak bol miktarda tüketilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi başta olmak üzere pek çok faydayı da beraberinde getirir.
İşte hem sağlıklı hem lezzetli yaz meyveleri...
Yaz denildiğinde kokusuyla, tadıyla akla ilk gelen meyvelerin başında karpuz geliyor.
İçindeki A ve C vitaminleriyle antioksidan özelliği bulunan karpuz, yüksek su oranı ile midede doluluk hissi yaratarak düşük enerji ile uzun süre tokluk hissi sağlar.
Beta karoten ve likopenden yönünden zengin olması nedeniyle prostat kanseri ve birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Ancak bu kadar faydasına karşın özellikle şeker hastalarının karpuz tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. 2-3 ince dilim karpuz 1 porsiyon meyve olarak güvenle tüketilebilir.
C ve K vitaminleri ve potasyum açısından oldukça zengin olan armut, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.
Yüksek lif içeriğine sahip olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olan armut, soğuk algınlıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına karşı da koruyucudur. 1 orta boy armut bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.
Üzüm, siyah ve beyaz çeşitleriyle yüksek lif oranına sahip bir yaz meyvesidir.
İçinde bulunan resveratrol adındaki bilişen, bilinen antioksidan vitaminlere oranla 30-50 kat daha fazla etkilidir. Serbest radikalleri indirgeyerek oksidatif stresin alzamasını sağlayan bu bileşen düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı önemli bir koruma sağlar.
Ancak üzümünün glikoz oranı oldukça yüksektir ve kan şerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden başta diyabet hastaları olmak üzere dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.
1 küçük salkım üzüm (10 adet küçük veya 20 adet büyük üzüm) bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.
İlkbahar aylarıyla birlikte tezgahlardaki yerini bulan yeşil erik, A ve C vitaminleri ile fosfor, potasyum, ve çözünür posa açısından oldukça zengin bir meyve türüdür.
Lif içeriği oldukça yüksek olduğundan sindirim sistemini düzenler, aynı zamanda içerdiği çözünür posa sayesinde kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerinde hızlı yükselmelere neden olmaz. Bu sayede diyabet hastalarının da güvenle tüketebileceği meyvelerden bir tanesidir.
10 adet küçük boy veya 10 adet orta boy yeşil erik bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.
Kıpkırmızı rengiyle dikkat çeken bir meyve olan kiraz yaz meyvelerinin gözdelerinden biri. Kiraz, A ve C vitaminleri ile potasyumun iyi bir kaynağıdır.
Demir içermesi nedeniyle kan yapımını desteklerken yüksek lif içeriği sayesinde de sindirim sorunlarının önüne geçilmesine katkıda bulunur.
Kalp sağlığını destekleyen kiraz, baş ağrılarını ve migren ataklarını azaltmaya da yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruma sağlayan kiraz, oldukça sağlıklı bir meyve türüdür. 10-12 adet kiraz bir porsiyon meyve olarak tüketilebilir.
Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incir, yaz aylarında tazesi, kış aylarında ise kurusu sevilerek tüketilen bir meyvedir.
Lif içeriği oldukça yüksektir ve bu sayede kabızlığı önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler.
Magnezyum, manganez, potasyum, ve kalsiyum minerallerini bol miktarda içerdiğinden mineral gereksiniminin karşılanmasına da yardımcıdır.
Kemiklerin güçlendirilmesine destek verirken kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur. Tıpkı üzüm gibi incirin de glisemik indeksi yüksek olduğundan, diyabet hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. 1 orta boy incir, bir porsiyon meyve yerine tüketilebilir.
Rengiyle kokusuyla özellikle çocukların en sevdiği meyvelerden biri olan çilek, güçlü bir folik asit kaynağıdır.
A ve C vitaminleri ile selenyum mineralini önemli miktarlarda içermesi nedeniyle kansere ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Aynı zamanda fosfor, manganez, potasyum gibi minerallerden de zengindir.
Polifenol olarak adlandırılan sağlığa yararlı bitkisel bileşenler içermesi nedeniyle kan kolesterol ve trigliserid seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Bir porsiyonu yaklaşık olarak 5-6 orta boy çilekten oluşur.
Kayısı, sapsarı rengiyle yaz günlerinin lif kaynağıdır. A vitamini ve özellikle de beta karoten içeriğinin oldukça yüksek olması sayesinde antioksidan özelliği taşır. Bu sayede kayısı da birçok yaz meyvesi gibi kansere karşı korur.
Yüksek posa içerdiği için uzun süren tokluk hissi yaratır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önler.
Tüm sarı meyveler gibi iyi bir potasyum kaynağı olması dolayısıyla tansiyonu dengeler, idrar söktürücü özellik taşıdığından ödem atılımını destekler. 4 adet küçük boy veya 2-3 orta boy kayısı bir porsiyon meyveye denk gelir.
Bol sulu, yumuşacık tadıyla sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan şeftali yüksek lif içeriğine sahiptir.
Bu sayede sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını destekler, kabızlık sorununu önler. Potasyum içeriğinden kaynaklanan idrar söktürücü özelliği ile vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olurken hipertansiyon hastalarında tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunur.
Kabuğunun tüylü yapısı nedeniyle kabuklu olarak tüketilecekse çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korumasına ek olarak A ve C vitamini içeriği sayesinde kanserden korunmaya da yardımcıdır. 1 küçük boy şeftali 1 porsiyon meyveye denk gelir.