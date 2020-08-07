Canlı renkleriyle göz kamaştıran yaz meyvelerinin faydaları neler?

KİRAZ

Kıpkırmızı rengiyle dikkat çeken bir meyve olan kiraz yaz meyvelerinin gözdelerinden biri. Kiraz, A ve C vitaminleri ile potasyumun iyi bir kaynağıdır.

Demir içermesi nedeniyle kan yapımını desteklerken yüksek lif içeriği sayesinde de sindirim sorunlarının önüne geçilmesine katkıda bulunur.

Kalp sağlığını destekleyen kiraz, baş ağrılarını ve migren ataklarını azaltmaya da yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruma sağlayan kiraz, oldukça sağlıklı bir meyve türüdür. 10-12 adet kiraz bir porsiyon meyve olarak tüketilebilir.