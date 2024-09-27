Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor

Çatlaklar, ani kilo alımı ve kas kütlesindeki artış nedeniyle oluşan küçük izlerdir ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Ciltteki bu çizgiler, bazen cildinize zarar verebilecek lazer tedavisi gibi pahalı tedavilerle silinebilir. Ancak diğer yandan bu çizgileri tedavi etmek için kullanacağınız doğal yöntemle de var.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 1

ALOE VERA

Tıbbi ve cilt bakımıyla zenginleştirilmiş bu sulu meyve, doğal bir nemlendirici, soğutucu görevi görür ve cilt gözeneklerinizi anında yatıştırır.

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Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 2

Diğer ek antioksidan içeriği, diğer iltihap giderici özelliklerle birlikte A ve C vitaminlerini içerir. Aloe veranın tatlı badem yağıyla günlük uygulanması, kaşıntıyı ve çatlakların görünümünü azaltacaktır.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 3

ŞEKER

Her evde bulunan şeker vücut için doğal bir peelingdir ve mikrodermabrazyon için de kullanılır. Ölü hücreleri temizler ve vücuttaki dolaşımı anında artırarak cildinizin genel görünümünü iyileştirir.

Biraz şekeri ezin, bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın, çatlaklarınızın üzerine uygulayın ve nazikçe peeling işlemine başlayın. Üzerine bir nemlendirici ekleyin ve sonuçları görün.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 4

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE TATLI BADEM YAĞI

Hindistan cevizi ve tatlı badem yağları gibi besleyici yağlar, cildimizin derinliklerine nüfuz eden ve güçlü bir cilt bariyeri görevi gören nemlendiriciler olarak hizmet eder. Her iki yağın birlikte veya tek tek uygulanması, özellikle yeni oluşan çatlaklar üzerinde, bunların zamanla kaybolmasını sağlayacaktır.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 5

LİMON SUYU

Aktif bir antioksidan ve cilt aydınlatıcı olmasının yanı sıra limon suyu, genel cilt tonunuzu iyileştiren zengin bir C vitamini kaynağıdır. Tek başına uygulayabilir veya salatalık suyuyla karıştırarak çatlaklarınıza veda etmenize yardımcı olacak ferahlatıcı ama rahatlatıcı bir cilt maskesi oluşturabilirsiniz.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 6

YUMURTA AKI

Yumurta akı, cildin toplam nemlenmesini teşvik eden ve cildinizi sıkılaştırıp dolgunlaştırabilen, dolayısıyla çatlak izlerinin görünürlüğünü azaltan proteinler ve amino asitlerle doludur. İki yumurta akını çırpın ve çatlak izlerinizi köpükle tamamen örtün. Kurumasını bekleyin ve ardından nazikçe çıkarın. Bunu bir yağ veya nemlendirici krem ​​sürerek tamamlayın ve birkaç gün içinde farkı göreceksiniz.

Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor - 7

UYARI! Bu doğal yöntemler vücut çatlakları için alternatif bir yöntem olabilir. Ancak denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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