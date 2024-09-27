Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor

ŞEKER

Her evde bulunan şeker vücut için doğal bir peelingdir ve mikrodermabrazyon için de kullanılır. Ölü hücreleri temizler ve vücuttaki dolaşımı anında artırarak cildinizin genel görünümünü iyileştirir.

Biraz şekeri ezin, bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın, çatlaklarınızın üzerine uygulayın ve nazikçe peeling işlemine başlayın. Üzerine bir nemlendirici ekleyin ve sonuçları görün.