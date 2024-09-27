Çatlakları tedavi eden 5 doğal yöntem: Vücuttaki dolaşımı artırıyor
Çatlaklar, ani kilo alımı ve kas kütlesindeki artış nedeniyle oluşan küçük izlerdir ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Ciltteki bu çizgiler, bazen cildinize zarar verebilecek lazer tedavisi gibi pahalı tedavilerle silinebilir. Ancak diğer yandan bu çizgileri tedavi etmek için kullanacağınız doğal yöntemle de var.
ALOE VERA
Tıbbi ve cilt bakımıyla zenginleştirilmiş bu sulu meyve, doğal bir nemlendirici, soğutucu görevi görür ve cilt gözeneklerinizi anında yatıştırır.